Thierry Neuville s'est montré le plus rapide lors du shakedown du rallye d'Ypres (Belgique), ce jeudi. Sur une route légèrement humide, le pilote Hyundai a devancé les Toyota Yaris des Finlandais Esapekka Lappi et Kalle Rovanperä de respectivement deux et trois secondes. Ott Tänak (Hyundai), victorieux le week-end dernier du rallye de Finlande, a pris la quatrième place à cinq secondes.

"Avec l'apparition de la pluie par endroits, c'était déjà fort difficile, a expliqué Thierry Neuville. Il va falloir éviter les erreurs. Mon but est de m'amuser durant trois jours". Kalle Rovanperä, déjà vainqueur à cinq reprises cette saison, occupe la tête du championnat avec une confortable avance, respectivement de 94 et 95 points, sur Tänak et Neuville. Vendredi, huit spéciales asphaltées (pour un total de 97 kilomètres) figurent au programme des pilotes.

Le classement du shakedown

1. Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai), les 7,34 km en 3:55.3

2. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/Toyota) à 2''7

3. Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN/Toyota) à 3''7

4. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Hyundai) à 5''0

5. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) à 5''3

6. Oliver Solberg-ElliotEdmondson (SUE-GBR/Hyundai) à 6''1

7. Craig Breen-Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) à 8''0

8. Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) à 8''7

9. Gus Greensmith-Jonas Andersson (GBR-SUE/M-Sport Ford) à 10''7

10. Stéphane Lefebvre-Andy Malfoy (FRA/Citroën) à 14''7

