Sébastien Ogier (Toyota) grappille. Le Français a profité de l'abandon de son coéquipier Kalle Rovanperä pour gagner une place au général, et se retrouver au 6e rang du Rallye de Finlande, ce samedi matin. En tête, Elfyn Evans a lui creusé l'écart. Leader depuis la 2e spéciale de la matinée (ES8), le Britannique est parvenu à creuser l'écart sur ses poursuivants en remportant les quatre premiers temps scratchs du jour. A la mi-journée, Evans comptait 5"6 sur l'Irlandais Craig Breen (Hyundai) et près de 10" sur l'Estonien Ott Tanäk (Hyundai).

Le local de l'épreuve Kalle Rovanperä, 4e au classement provisoire de l'épreuve avant le départ de l'ES10, a lui perdu le contrôle de sa Toyota sur la dernière spéciale de la matinée, pour venir s'encastrer dans un tas de gravier en bord de route. Le Finlandais et son co-pilote, sortis indemnes de l'accident, ont été contraint d'abandonner pour le reste de la journée, au bénéfice de Sébastien Ogier, qui remonte donc à la 6e place, derrière le Belge Thierry Neuville (Hyundai).

Mais le Français, qui a une première occasion de s'offrir un huitième sacre mondial dès ce week-end, en cas de circonstances très favorables, pointe à plus d'une minute de la tête de la course. "On fait notre course, notre vitesse n'est pas fantastique mais on fait ce qu'on peut", a déclaré le pilote Toyota. Plus tôt dans la journée, un autre pilote Toyota, Takamoto Katsuta, a également été victime d'une sortie de route. Si le Japonais et son copilote vont bien, le duo n'est pas parvenu à se dégager d'un fossé pour repartir. Cinq spéciales sont prévues samedi après-midi (ES11-ES15).

