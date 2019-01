Rallye de Monte Carlo : Ogier accroît son avance en tête, Loeb quatrième

Sébastien Ogier (Citroën) s'échappe encore un peu plus en tête du Rallye Monte-Carlo. A mi journée samedi, le champion du monde avait porté à 5"3 son avance sur son rival belge Thierry Neuville (Hyundai). "C'est encore très loin d'être gagné, l'écart est super faible", a-t-il réagi. Cinq secondes, ça n'est pas grand chose surtout dans les conditions qu'on a à affronter." "Ca peut vite être perdu mais on va continuer de la même manière, essayer de ne pas faire d'erreur. Pour l'instant, ça paye", a poursuivi le natif de Gap.

L'autre héros français des rallyes, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb, qui dispute sa première épreuve avec Hyundai, était quatrième à 1 min 50 sec 2/10 d'Ogier et à 5 sec du troisième, le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota). "On continue à se battre", a-t-il assuré.

A noter les abandons du Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai/accident) et du Finlandais Esapekka Lappi (Citroën/problème mécanique) dans la première spéciale du jour (ES9) et celui du Britannique Elfyn Evans (M-Sport Ford) après une impressionnante sortie de route dans la deuxième (ES10). Un second passage sur la même boucle de deux spéciales --dont la première est très enneigée et le départ de la seconde situé à quelques kiomètres du village natal d'Ogier-- est au programme cet après-midi, avant de faire la route vers Monaco, où se jouera la victoire dimanche.