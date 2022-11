Ce dimanche de course à la WTCR Race of Saudi Arabia sera une question de défense plus que d’attaque pour Néstor Girolami, qui veut garder la deuxième place du championnat.

Ayant entamé le week-end de Jedda en espérant empêcher Mikel Azcona d’être provisoirement couronné King of WTCR, Girolami doit maintenant contenir les assauts de Nathanaël Berthon dans la lutte pour la deuxième place du classement final en WTCR – FIA World Touring Car Cup.



La tâche de l’Argentin ne s’annonce pas facile face au Français, qui compte 27 points de retard sur lui alors qu’un maximum de 55 est encore à attribuer. En effet, Berthon s’élancera depuis la pole position de la Course 1 sur le Jeddah Corniche Circuit, demain après-midi au volant de son Audi, alors que Girolami placera sa Honda d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en 15e position seulement sur la grille après une séance de Qualification compliquée ce samedi après-midi.



Girolami, qui conclura 2022 avec un record de trois pole positions et deux classements de plus dans le top 3 en qualification, n’a pas été en mesure de réitérer ces résultats et ses espoirs mathématiques de titre ont pris fin quand il n’a pu faire mieux que le 12e chrono sur sa Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear.



Pour ne rien arranger, sa voiture ne contenait pas la quantité minimum de carburant exigée après cette séance de qualification et tous ces chronos ont été annulés, ce qui fait qu’il prendra le départ des deux courses depuis le fond de la grille.



“Ça a été une journée difficile, pour tout dire”, a réagi l’Argentin.“Comme cela a été le cas lors des saisons passées en Aragón, nous souffrons beaucoup en vitesse de pointe ici et ne pouvons rien faire face aux plus rapides. C’est le cas de tous les pilotes Honda. C’est dur à digérer, car je veux terminer la saison sur une bonne note et ça rend les choses un peu plus difficiles pour demain. Mais c’est là que nous en sommes pour l’instant et nous nous battrons jusqu’au bout. Je veux féliciter Mikel Azcona d’avoir gagné le titre. Il le mérite, bravo à lui et à son équipe.”

Ad

WTCR Azcona : ce que ça fait d’être champion WTCR* IL Y A UNE HEURE

WTCR Tassi en pole sur la grille de la Course 2 partiellement inversée à Jedda en WTCR IL Y A 15 HEURES