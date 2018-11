Yann Ehrlacher s'est montré en pleine forme lors des essais libres de la WTCR Race of Macau aujourd'hui - mais une pénalité sur la grille le placera à l'arrière pour la 1ère course de la finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Ehrlacher a terminé sixième des EL1 et deuxième des ELS. Toutefois, une pénalité sur la grille pour un changement de moteur - le résultat d’une casse lors de la course 3 sur la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan - réduira ses chances de succès lors de la manche d'ouverture de samedi.



Le jeune Français s'était positionné parmi les candidats au titre après un impressionnant début de saison, mais il a par la suite connu une période plus compliquée au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



«Ma saison a très bien débuté, mais depuis Vila Real en juin, il est difficile d’obtenir le même genre de résultats», a déclaré Ehrlacher. «Il n’y a pas une seule raison à cela; c’est une combinaison de nombreux facteurs; de la malchance, des incidents et des week-ends entiers où la BoP n’a pas été en notre faveur. "



Bien que les espoirs de Ehrlacher pour la course 1 soient particulièrement amoindris, il a encore deux occasions de briller dimanche.



«Nous avons déjà vu que tout pouvait arriver ici et je vais utiliser l'expérience que j'ai acquise l'année dernière pour faire de mon mieux, pour marquer autant de points que je peux pour le championnat des équipes et, espérons-le, pour récompenser tous ceux qui ont joué un rôle énorme dans ce projet en 2018 », a-t-il ajouté.

The post Aux avant-postes avant d’être rétrogradé : Ehrlacher s’attend à des émotions contrastées à Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.