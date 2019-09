Esports WTCR OSCARO : Baldi ambitieux pour la bataille virtuelle de Zandvoort

Gergo Baldi a exprimé son ambition de s'imposer en Esports WTCR OSCARO, ayant grandement gagné en compétitivité lors des pré-qualifications du troisième rendez-vous de la saison.

Le Hongrois, dauphin d'Alexander Dornieden dans l'Esports WTCC Multiplayer Championship en 2017, connaît des difficultés depuis l'utilisation de bolides à spécification TCR. Mais il était le plus rapide sur le circuit de Zandvoort virtuel au volant de sa M1RA Esports Hyundai, ce qui lui donne l'espoir d'un résultat solide dimanche soir.



Champion en titre Esports WTCR OSCARO, le Slovaque Bence Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda) était deuxième devant l'Allemand Dornieden (FA Racing Esports / Lynk & Co) ; le Turc Emre Cihan (Honda) et le Polonais Nikodem Wisniewski (Williams Esports / CUPRA) complétaient le top 5.



La diffusion en direct sur RaceRoom commencera avec la course du troisième serveur à partir de 17h45 CET ce dimanche. Du côté du premier serveur, les festivités commenceront à 19h30 CET. Les experts James Kirk et Robert Wiesenmüller seront, comme d'habitude, au commentaire.



Comment regarder ?

YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=g73jmXypFCM

Facebook :https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

La chaîne de RaceRoom sur Twitch :https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

