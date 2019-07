Huff : “Je ne veux pas de chance, juste pas de malchance” en WTCR

Rob Huff a expliqué pourquoi il s'était arrêté en piste durant la Première Qualification de la WTCR Race of Portugal, ajoutant plus tard qu'il voudrait juste avoir un peu plus de réussite.

Le Britannique était dans la lutte pour la DHL Pole Position jusqu'à ce qu'un arbre de transmission de sa Volkswagen Golf GTI TCR alignée par SLR VW Motorsport ne casse au passage d'un gros vibreur dans les ultimes minutes de la séance à Vila Real, l'immobilisant en piste.

Malgré ce revers, Huff s'est classé quatrième à 0.507s de Norbert Michelisz, auteur de la pole.

“J'ai voulu trop en faire sur un des vibreurs et j'ai cassé l'arbre de transmission”, a réagi Huff, champion FIA 2012 des Voitures de Tourisme. “C'est dommage car on était clairement rapides et on visait la pole. Norbi l'a eue finalement, c'est toujours sympa de le voir là car il a bien piloté et il adore les pistes en ville – comme moi. Je suis déçu. Je ne veux pas de chance, juste pas de malchance. C'en est une fois de plus. Mais au final on est rapides, c'est le point positif, et la voiture semble bonne – alors ce n'est pas la fin du monde.”

