Le roi du WTCR Michelisz sur le confinement, les courses en ligne et apprendre l’alphabet

Alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup est à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, le champion en titre du WTCR Norbert Michelisz a été invité à prendre part à la séries Home Shakedown de Hyundai Motorsport. Voici ce que le pilote hongrois avait à dire.

Norbi, où êtes-vous actuellement et avec qui êtes-vous ?

"Je suis chez moi en Hongrie en ce moment, il est 13h30 et c'est le moment de la journée où ma femme et moi pouvons nous détendre un peu parce que nos filles dorment. D'habitude, pour moi, c'est le moment d'aller faire du jogging".



Vous pouvez donc toujours sortir et vous maintenir en forme pendant ces périodes ? Vous n'êtes pas limité ?

"Nous ne pouvons pas aller à l'épicerie le matin, car c'est l'heure des personnes âgées. L'après-midi, nous pouvons aller dehors, et nous avons vraiment de la chance parce que nous vivons près de la ville. A moins de 100 mètres de nous, on atteint la forêt, donc presque tous les jours, on a la possibilité de se promener, de jouer et de prendre un peu d'air frais. Ce qui est bien, c'est qu'il fait maintenant beau en Hongrie, ce n'est donc pas le mieux de s'asseoir à l'intérieur, mais même quand nous sortons, nous gardons nos distances avec les autres".



Avez-vous dû improviser avec des appareils de gym ?

"J'ai quelques haltères à la maison, mais je n'aime pas trop ça. Pour moi, la meilleure chose est d'aller dehors, de courir parce que, assis à la maison, j'ai réalisé que je mange plus que d'habitude. Donc, pour perdre du poids ou pour compenser la prise de poids, je pense qu'il vaut mieux faire du jogging ! Au moins une fois par semaine, je fais de la musculation, puis trois ou quatre fois, je fais une course de 35 à 40 minutes".



Vous avez deux jeunes filles à la maison, elles vous occupent ?

"Plus ou moins ! Même si je ne faisais rien, leur courir après serait plus que suffisant en termes de préparation physique pour la saison. Pour moi, il s'agit de rattraper le temps perdu, car la deuxième partie de l'année dernière a été très chargée. Même lorsque j'étais à la maison entre les courses, mon état d'esprit n'était pas différent en termes de lutte pour le championnat. Il est donc temps maintenant de lire les livres et de jouer les matchs que nous n'avons pas pu faire l'année dernière. Le défi que nous devons maintenant relever avec notre fille Mira est d'apprendre les lettres de l'alphabet. Je dois dire que dans 10 jours et à l'âge de trois ans, elle est déjà précise à 90 % dans sa lecture des lettres. J'en suis très fier".



Alors, vous êtes professeur maintenant ?

"Oui, je ne me suis jamais imaginé être un bon professeur mais avec les enfants et cette atmosphère détendue, c'est bien parce que je peux enseigner pendant cinq minutes avant qu'ils ne commencent à courir partout et puis 30 minutes passent, et on recommence tout. Nous avons eu un très bon apprentissage".



Que faites-vous pour rester en forme ?

"Je fais du sport ; le WTCR a lancé un championnat de pré-saison et nous avons déjà fait notre première course. J'avais un très bon équipement jusqu'à il y a deux ans, mais ensuite ma femme est tombée enceinte d'Emma, donc nous avions besoin de l'espace et j'ai dû me débarrasser de mon équipement. Il valait environ 12-15 000 euros et j'y ai beaucoup joué, et quand j'ai appris la nouvelle du lancement de la série esports du WTCR, je me suis acheté un nouveau volant. Ce n'est plus le haut de gamme que j'avais auparavant ; j'avais un vrai simulateur avec des pédales hydrauliques, alors que là, c'est mon ordinateur portable devant moi et le volant fixé à la table. Mais dès que nous déménagerons dans un appartement plus grand, mon objectif est de revenir à mon ancien matériel".



Vous prenez manifestement au sérieux la série WTCR Esports d'avant-saison

"Oui, j'ai eu un appel téléphonique avec mon nouvel ingénieur de course pour lui demander s'il peut lire les données d'esports de la même manière que la réalité ! C'est une belle compétition et les courses, le pilotage d'une voiture, la pression d'un week-end de course me manquent. On peut en obtenir une partie en ligne, et il s'agit de faire ce que l'on peut pour garder le rythme et affronter la concurrence".



Avez-vous essayé d'améliorer vos compétences ou de vous mettre au défi en dehors de votre zone de confort - peut-être en faisant la cuisine ?

"Pas vraiment pour être honnête, mais il est intéressant que vous posiez des questions sur la cuisine. Aujourd'hui, je préparais le deuxième plat du déjeuner pendant que ma femme préparait une soupe, mais mes filles n'en ont pas beaucoup mangé, donc je ne suis pas sûr que ce soit une réussite. Mais moi j'ai tout mangé !



Quel message avez-vous pour les fans du monde entier ?

"Le plus important est de ne pas perdre le fil, et tout le monde peut être sûr que nous allons revenir à la normale. Nous ne savons pas quand, ce qui est pour moi le plus délicat, mais cette fois, il s'agit d'apprendre à être patient à nouveau. Je me suis rendu compte qu'en tant que société, nous manquions un peu de cette compétence, mais en étant à la maison et en s'ennuyant, on se rend compte de ce qui est bon pour soi. La course me manque beaucoup, mais il s'agit aussi de s'adapter aux différents moments que nous vivons, et cela ne fera que nous rendre plus forts pour l'avenir".



