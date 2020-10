Le héros local Norbert Michelisz a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy de la WTCR Race of Hungary – lot de consolation après un difficile week-end sur le Hungaroring.

Le Roi du WTCR a signé le meilleur tour sur la Course 1 et la Course 2, le premier – en 1min53.620s – s’avérant être le plus rapide du week-end. Michelisz a été contraint de s’arrêter au stand avec un problème de moteur, mais il a repris la piste pour réaliser ce meilleur chrono.