Michela Cerruti, Directrice des Opérations chez Romeo Ferraris, la structure qui gère le projet Alfa Romeo Giulietta Veloce en WTCR OSCARO, mise sur la compétitivité de son pilote Ma Qing Hua dès ses premiers tours de roue lors de la WTCR Race of Portugal le vendredi.

Contrairement à son coéquipier Kevin Ceccon, Ma compte une expérience du Circuito Internacional de Vila Real de 4,785 kilomètres depuis 2015, où il a remporté la deuxième de deux courses sur ce circuit urbain. Cela devrait lui permettre de prendre ses marques plus rapidement et d'aider l'équipe Mulsanne à finaliser plus rapidement les réglages de la voiture.



"De son côté, Qing Hua a l'expérience nécessaire de la piste pour pouvoir trouver la limite tout de suite", explique Cerruti. "Le format de l'événement, qui s'étend sur trois jours, devrait nous permettre de travailler en profondeur."



Vila Real accueille la sixième épreuve du WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

The post Le Team Mulsanne mise sur Ma en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.