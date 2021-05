Le partenariat entre Honda Racing et Münnich Motorsport dans le WTCR - FIA World Touring Car Cup se poursuit avec une quatrième saison, l'équipe allemande se préparant à aligner quatre Honda Civic Type R TCR via deux équipes regroupées au sein d'une même structure.

Après une excellente saison 2020, au cours de laquelle l'équipe Münnich Motorsport avait déjà abordé une nouvelle en WTCR avec quatre voitures, soit deux équipes de deux voitures, et remporté cinq victoires, Honda Racing a ainsi confirmé que ses quatre voiture équipées de Goodyear seront à nouveau alignées sous les bannières ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



Tout comme les noms des équipes, la formation des pilotes reste inchangée pour 2021. Les Argentins Néstor Girolami et Esteban Guerrieri feront donc à nouveau équipe pour le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, tandis que Tiago Monteiro (Portugal) et Attila Tassi (Hongrie) représenteront le ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



C'est la troisième saison que Girolami/Guerrieri et Monteiro/Tassi sont coéquipiers sur des Honda Civic Type R TCR construites par JAS Motorsport, partenaire de longue date de Honda en matière de sport automobile. Pour la deuxième année consécutive, la Civic Type R TCR a remporté le prestigieux prix du modèle TCR de l'année, devenant ainsi la première voiture à remporter ce prix pour la deuxième fois.



Bien que les deux équipes travaillent en étroite collaboration, sur la piste, elles seront traitées comme des entités distinctes, tous les pilotes ayant les mêmes chances de gagner. Outre le sponsoring principal de ALL-INKL.COM, l'équipe pourra également compter sur le soutien continu de Castrol et Brose, tout en bénéficiant des avantages du Honda Racing Customer Support.



Xavier Gavory, directeur du WTCR, Eurosport Events, a déclaré : "S'il est de notoriété publique que le quatuor Honda Racing composé de Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro et Attila Tassi courra sous la houlette de Honda dans la WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021, l'identité de leurs équipes respectives était restée secrète jusqu'à présent. Nous sommes évidemment très heureux que le partenariat Honda/Münnich se poursuive et qu'il mette sur la grille quatre pilotes performants dans quatre voitures performantes."



"Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à faire courir la Honda Civic Type R TCR en WTCR avec ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et ALL-INKL.DE Münnich Motorsport cette année", se réjouit Dominik Greiner, directeur de l'équipe Münnich Motorsport. "C'était un gros travail pour nous de diriger deux équipes pour la première fois en WTCR en 2020, mais nous sommes satisfaits de nos performances et sommes sûrs des leçons que nous avons tirées de la saison dernière. Nous sommes impatients de participer à la première manche au Nürburgring le mois prochain et nous espérons que la saison sera excellente. "

