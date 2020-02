Pour Aurélien Panis, affronter et vaincre la légende du sport auto qu'est Sébastien Loeb lors de la finale du Trophée Andros samedi dernier était “comme un rêve”, ce résultat l'ayant aidé à remporter le tout premier titre Elite Pro en tout-électrique.

Après avoir conclu la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup par un premier podium, Panis était en grande forme sur la glace, sacré devant Jean-Baptiste Dubourg et un autre pilote WTCR, Yann Ehrlacher.



“C'était vraiment une belle sensation, nous avons remporté le premier championnat tout-électrique et nous avons gagné la dernière course. Nous avons donc conclu la saison à la perfection,” déclare Panis. “Nous nous sommes imposés devant Sébastien Loeb, une légende ; courir contre lui était comme un rêve, et battre un tel gars était vraiment fun, même s'il n'était là qu'exceptionnellement. Faire toute la finale avec lui juste derrière moi, c'était beaucoup de pression, mais c'était vraiment fun. Après [la course], il est venu me féliciter, c'est un mec vraiment sympa. Nous avons tous deux pris du plaisir lors de la course, et c'était un très beau spectacle.”



Panis, fils du vainqueur du Grand Prix de Monaco 1996 Olivier Panis, a signé son meilleur résultat en WTCR avec la deuxième place de la Course 1 à la WTCR Race of Malaysia en décembre dernier, courant pour Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. Il a confirmé travailler sur un retour en WTCR pour 2020.



“Bien sûr, je travaille sur un programme WTCR,” confirme Panis. “La saison dernière a été vraiment bonne pour nous, et nous avons fini avec un podium, c'était l'objectif. Nous étions constamment dans le top 10, c'était donc une bonne saison. J'espère continuer et que dans quelques semaines, je serai capable de dire ce que je vais faire.”

The post Panis sur son titre, sa victoire face à Loeb et ses espoirs de podium en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.