Pilote Honda en WTCR, Monteiro participe au lancement des nouvelles déclinaisons route de la Civic

Tiago Monteiro, l'un des quatre pilotes Honda qui vont disputer la saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup, était aux quartiers généraux de JAS Motorsport en Italie la semaine dernière pour la présentation de deux nouvelles déclinaisons de la Honda Civic Type R.

Les modèles de route Limited Edition et Sport Line Civic Type R ont été dévoilés auprès des médias internationaux à Arluno, au nord-est de Milan.



Des journalistes automobiles européens, asiatiques et nord-américains ont été invités pour une visite exclusive de ces infrastructures de 3500 m², avec notamment les lignes de production et de préparation des modèles à succès que sont la Civic Type R TCR et la NSX GT3 Evo.



Ils ont également regardé de plus près les toutes nouvelles déclinaisons de la Civic Type R et ont passé du temps avec Alessandro Mariani, PDG de JAS Motorsport, Mads Fischer, chef du projet TCR, et Monteiro, pilote Honda Racing en WTCR, pour en savoir davantage sur l'Histoire de l'entreprise.



JAS a fait rouler des Honda pour la première fois en 1998 dans le championnat allemand de Supertourenwagen (STW), et la relation entre les deux organisations s'est renforcée au fil du temps ; JAS est désormais un partenaire officiel de Honda.



“Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis par Honda pour accueillir le lancement de la Civic Type R Limited Edition et de la Sport Line,” déclare Mariani. “Nous avons une histoire de plus de 20 ans avec Honda, à la fois en tant qu'écurie d'usine et, plus récemment, en tant que partenaire officiel. Sur cette période, nous avons eu beaucoup de succès avec le modèle de la Civic. Il est fantastique de voir ce succès en sport automobile reconnu par Honda et de donner aux meilleurs journalistes automobiles au monde l'opportunité de voir comment nous faisons d'une Civic Type R déjà récompensée un bolide qui remporte des championnats.”

