Rappel de la saison WTCC #1 : Marrakech

Esteban Guerrieri décrochait sa première victoire en FIA World Touring Car Championship lors de la Course d'Ouverture tenue à Marrakech le 9 avril, alors que Tiago Monteiro s'imposait lors de la Course Principale de la WTCC AFRIQUIA Race of Morocco, ce qui permettait au Portugais se s'emparer de la tête du championnat après le premier week-end de la saison.

Guerrieri, pour sa deuxième sortie en WTCC, avait démarré la Course d'Ouverture depuis le deuxième rang sur la grille de départ, avant de profiter des ennuis de freins de Tom Coronel pour récupérer la première place et s'imposer pour le Campos Racing devant le pilote Polestar Cyan Racing Thed Björk, et le héros local Mehdi Bennani.



Norbert Michelisz terminait derrière son équipier de chez Honda Tiago Monteiro lors de la Course Principale, une course plus longue que la première et qui ramène plus de points depuis cette saison. Néstor Girolami concluait au troisième rang pour l'équipe officielle Volvo Polestar, qui terminait le week-end à égalité de points avec Honda au classement constructeurs.



La victoire de Guerrieri promettait un bel avenir en WTCC pour le talentueux pilote argentin, qui fut à l'époque un rival en Formule 3 pour des pilotes comme Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel. Son rythme dans la Course Principale lui permettait également de se voir attribuer le prestigieux TAG Heuer Best Lap Trophy, et une montre.



Les autres performances notables venaient des pilotes rookie Aurélien Panis et Ryo Michigami, qui décrochaient leur premier point en WTCC avec la 10eplace dans les Course d'Ouverture et Principale, respectivement. Daniel Nagy signait le meilleur tour de la Course d'Ouverture pour le Zengo Motorsport, qu'il terminait en 11eposition.



Après que Guerrieri a remporté les lauriers en WTCC Trophy lors de la Course d'Ouverture, Tom Chilton a remporté la catégorie dans la Course Principale, lorsque Mehdi Bennani, son équipier chez le Sébastien Loeb Racing, écopait d'une pénalité de deux secondes pour une collision avec Nicky Catsburg, qui l'a fait chuter de la quatrième à la sixième place du général, et de la première à la deuxième place au classement des pilotes privés.



DHL Pole Position Course d'Ouverture :Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze)

DHL Pole Position Course Principale :Tiago Monteiro (Honda Civic)*

Meilleur tour TAG Heuer :Esteban Guerrieri (Chevrolet RML Cruze), 1m23.624s

Vainqueur WTCC MAC3 :Team Volvo Polestar



*Nouveau record du tour en qualifications