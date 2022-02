Ce n'était pas forcément l'épilogue attendu et espéré. Les Françaises n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, vendredi lors du sprint. Seule Anaïs Bescond a intégré le Top 10 (9e) quand on espérait une, voire deux médailles. Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont terminé plus loin.

Les honneurs reviennent à la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland. La patronne de la Coupe du monde s'est imposée sur le sprint à Zhangjiakou. Un sans faute sur le pas de tir et elle n'a laissé aucune chance à la concurrence La Suédoise Elvira Oeberg (+31 secondes) et l'Italienne Dorothea Wierer complètent le podium.

Ad

Pékin 2022 La douche froide pour Julia Simon : " Notre pire course depuis 2-3 ans" IL Y A UNE HEURE

Sprint - résultat final

1. Marte Olsbu Roeiseland (NOR) : 20:44.3

2. Elvira Oeberg (SUE) : +30.9 secondes

3. Dorothea Wierer (ITA) : +37.2 secondes

10h53. Marte Olsbu Roeiseland est championne olympique !

Au-dessus du lot. La Norvégienne n'a pas traîné sur la piste et face aux cibles (10/10) pour l'emporter vendredi et s'offrir un premier titre olympique en individuel sur ce sprint 7,5km. La dossard jaune, grande favorite du jour, a devancé Elvira Oeberg (Suède, + 30''), médaillée d'argent, et Dorothea Wierer (Italie, + 37''). Meilleure tricolore du jour, Anaïs Bescond signe un joli top 10 (9e, + 1'08'') et conserve toutes ses chances de médaille sur la poursuite. Ce fut bien plus laborieux pour les autres Françaises, repoussées au-delà du top 25.

10h52. Le podium provisoire

1. Roeiseland (Norvège) / 2. E.Oeberg (Suède, + 30'') / 3. Wierer (Italie, + 37'') / 9. Bescond (France, + 1'08'')

10h50. Dzhima fait reculer Bescond

L'Ukrainienne en termine avec le 8e temps provisoire (+ 1'07'', 9/10)

10h49. Bescond dans le top 10

Meilleure française à l'arrivée, Bescond franchit la ligne à la 8e place provisoire et conserve toutes ses chances de médaille sur la poursuite.

10h48. Hanna Oeberg en termine loin

La Suédoise coupe la ligne d'arrivée au 17e rang provisoire, très loin de Roeiseland (+ 1'34'', 7/10).

10h47. Ça résiste pour Bescond

Le 7e temps provisoire de la Jurassienne tient toujours après 6,5km de course !

10h45. Bescond perd une place à l'inter 5,9km

Dans la partie la plus exigeante de la piste, la Française (7e) s'accroche même si elle a concédé du temps sur Reztsova et Magnusson, ses rivales les plus proches.

10h44. E.Oeberg passe devant Wierer à l'arrivée

La cadette de Hanna s'est démenée sur la piste pour passer 2e devant l'Italienne. Mais les écarts demeurent monstrueux avec Roeiseland (+ 30'').

10h42. Bescond se reprend !

Un tir debout parfait et la Jurassienne se replace avec la manière ! La Française pointe au 6e rang provisoire (+ 45''). Très prometteur en vue de la poursuite.

10h41. Hanna Oeberg craque sur le debout

Deux fautes (7/10) et la Suédoise ressort loin de la tête (18e, + 1'22'').

10h39. Bilan provisoire morose chez les Bleues

La Tricolore la mieux classée ne pointe qu'au 17e rang provisoire (Simon, 18e). Pire que ça, Chevalier-Bouchet (33e sur 35 dossards à l'arrivée) est en grand sursis en vue de la poursuite.

10h38. Hauser s'installe sur le podium provisoire

L'Autrichienne (+ 47'') y déloge Tandrevold et y accompagne Roeiseland et Wierer (+ 37'').

10h36. 10/10 pour Elvira Oeberg

La médaille est à portée de main. Ce sera en revanche plus difficile de concurrencer Roeiseland pour l'or (3e, + 24''). La Suédoise devra livrer une dernière boucle de folie.

10h35. Une faute pour Bescond sur le 1er tir

C'est simple, aucune Française n'a réalisé le sans-faute à l'issue du premier passage sur le pas de tir.

10h34. Wierer en termine sur le podium à l'arrivée

L'Italienne a perdu 24'' dans le dernier tour sur Roeiseland (+ 37''). Le podium est loin d'être assuré.

10h33. Hauser sur le podium provisoire après le 2e tir

Un tir parfait et la championne du monde la mass start chipe la troisième place à Tandrevold (+ 27'').

10h31. Simon en difficulté sur le debout

Avec deux nouvelles fautes sur son tir debout, la biathlète des Saisies (7/10) accuse 1'42'' de retard (17e).

10h30. 10/10 pour Tandrevold

La Norvégienne ressort 3e provisoire (+ 33'') et jouera la médaille.

10h29. Le plein pour Elvira Oeberg

La Suédoise est dans le match et ressort en tête à la sortie du premier tir (5/5) !

10h28. Wierer perd du temps

Ressortie avec 12'' de retard sur Roeiseland, l'Italienne lâche déjà 15'' en seulement 900m !

10h27. Alimbekava en lâche une sur le debout

La Biélorusse signe un score de 9/10 et ressort au 6e rang provisoire, à 1'04'' de Roeiseland.

10h25. Wierer fait le plein et jouera la médaille

La double vainqueur du gros globe est moins rapide que Roeiseland mais compense avec sa vitesse de tir (10/10). L'Italienne ressort à la 2e place provisoire (+ 12'').

10h24. La craquante de Chevalier-Bouchet

Un 2/5 au tir debout et la Tricolore passe 18e provisoire. Elle devra s'accrocher pour prendre le départ de la poursuite.

10h23. Roeiseland meilleur temps à l'arrivée !

Elle est déjà là alors qu'elle est flanqué du dossard 5 ! La Norvégienne a peut-être tué tout suspense (- 1'16'').

10h22. Eckhoff en termine

Il n'y aura pas de médaille pour la lauréate du dernier gros globe.

10h21. Simon en lâche une

Décidément, ça ne veut pas passer pour les Françaises ! Julia Simon sort du pas de tir avec un 4/5 (13e, + 41'').

10h20. Alimbekava parfaite sur le couché

La Biélorusse ne pointe qu'au 6e rang (+ 18'') à cause d'une forme moyenne sur les skis.

10h19. Wierer fait le plein sur le 1er tir

Grâce à une excellente vitesse de tir, l'Italienne reste au contact de Roeiseland (+ 4'').

10h17. Deux nouvelles fautes pour Braisaz-Bouchet

Une course à oublier pour la Tricolore qui, avec un 7/10 doit quand même limiter les dégâts en vue de la poursuite.

10h16. Le sans-faute pour Roeiseland !

On ne voit pas vraiment qui pourrait aller la chercher ! 10/10 pour la Norvégienne.

10h15. Deux fautes au final pour Eckhoff

La Norvégienne en a lâché une également sur le debout.

10h13. Deja une faute sur le premier tir pour Chevalier-Bouchet

Les écarts sont déjà vertigineux avec Roeiseland ! La Française pointe à 39'' de la tête, dans les temps d'Eckhoff et Braisaz-Bouchet.

10h12. Même sanction pour Herrmann

L'Allemande a commis une faute et pointe déjà à 34'' de Roeiseland à l'issue du premier tir. Quel début de course du dossard jaune de la Coupe du monde !

10h11. Reztsova à la faute

La Russe coupe la ligne à la sortie du pas de tir à la 4e place provisoire, à 26'' de Roeiseland.

10h10. Oh le tir parfait de Roeiseland

Entame absolument parfaite de la grande favorite du jour qui n'a pas hésité à engager son tir couché. Elle prend logiquement la tête !

10h09. 4/5 pour Braisaz-Bouchet

La Française a mis beaucoup de temps à lâcher ses balles et sort du pas de tir à 35'' de la tête.

10h08. Un tour pour Eckhoff sur son premier couché

La Norvégienne ne fera pas de sans-faute aujourd'hui.

10h07. Roeiseland en forme

La Norvégienne passe en avance à l'intermédiaire 1,5km (5'' de marge sur Eckhoff et Braisaz-Bouchet).

10h06. Chevalier-Bouchet s'élance à son tour

La première médaillée en individuel en biathlon pour la France sur ces JO de Pékin prend le départ.

10h05. Très bon départ de Braisaz-Bouchet

La Française signe un départ canon et passe avec de l'avance sur Eckhoff au 1er inter (- 2'').

10h04. Herrmann entre en lice

La première championne olympique en individuel à Pékin quitte le portillon de départ !

10h02. Roeiseland en piste

Dossard jaune sur la Coupe du monde et médaillée de bronze sur l’individuel, la Norvégienne vise l’or ce vendredi !

10h01. Braisaz-Bouchet au départ

La première française à s’élancer vient de quitter le portillon de départ.

10h00. C’EST PARTI pour le sprint 7,5km dames des Jeux Olympiques 2022

Tiril Eckhoff, lauréate de la Coupe du monde, s’élance sur la deuxième épreuve individuelle !

9h50. Le format du jour

Au programme du jour, trois boucles de 2,5km entrecoupées de deux passages sur le pas de tir – un couché, un debout – avec un tour de pénalité pour chaque balle manquée. Un format a priori favorable aux meilleures fondeuses. Surtout si la piste crée des écarts.

9h47. LES FRANÇAISES AU DEPART

Anaïs Chevalier-Bouchet (dossard 13) va-t-elle continuer sur sa lancée après l’argent de l’individuel ? La délégation française pourra également compter sur le rebond de Justine Braisaz-Bouchet (dossard 2) qui, si elle retrouve la magie sous les skis, ne sera pas loin de la médaille. Elle en était toute proche, justement, de la médaille. Julia Simon (dossard 28) pouvait encore y croire avant le dernier debout de l’individuel. Mais la biathlète des Saisies a péché sur les tapis, même s’il y a du positif à tirer de sa course. Dans le flou concernant sa forme, Anaïs Bescond (dossard 55) visera une place idéale avant d’entamer la poursuite, son grand objectif individuel sur ces JO.

9h45. Roeiseland en favorite

Vice-championne olympique en titre à Pyeongchang (derrière l’Allemande Laura Dahlmeier), Marte Olsbu Roeiseland (dossard 5) est la grande favorite du jour. La Norvégienne domine outrageusement le circuit sur la Coupe du monde, démontrant courses après courses une régularité hors-pair. Mais attention à Tiril Eckhoff (Norvège, dossard 1), meilleur temps de ski sur l’individuel, qui en cas de sans-faute face aux cibles, peut devenir une candidate à l’or. Même constat pour Elvira Oeberg (dossard 45), même si la Suédoise déçoit quelque peu sur les spatules depuis le début de la quinzaine. Enfin, comment ne pas aborder le cas Denise Herrmann (dossard 9). Déjà championne olympique de l’individuel, l’Allemande a retrouvé ses jambes au meilleur des moments, et peut postuler à une médaille à condition de bien tirer.

LE BIATHLON TRICOLORE À PÉKIN : "8 MÉDAILLES CE N’EST PAS IMPOSSIBLE"

Le biathlon tricolore à Pékin : "8 médailles ce n’est pas impossible"

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT le sprint 7,5km dames des Jeux Olympiques 2022 ! Premier départ prévu à 10h heure française.

Pékin 2022 Anais Chevalier-Bouchet : "Je n’étais pas là, je ne suis pas rentrée dans ma course" IL Y A UNE HEURE