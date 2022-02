C’est une image qui dit tout de la rudesse des conditions à Pékin. Et de l’effort surhumain que doivent fournir fondeurs et biathlètes dans ces circonstances. Ce dimanche, c’est une Ingrid Landmark Tandrevold à bout de forces qui a franchi la ligne, victime d’une défaillance aussi impressionnante que préjudiciable lors de la poursuite dames . En course pour une médaille, la Norvégienne était sortie en troisième position du dernier tir debout.