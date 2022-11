Premium Cyclisme sur piste UCI Track Champions League 2022 19:00-22:10 Direct

19H19 - LA BALADE DE RICHARDSON

L'Australien a enrhumé l'Indien Esow dans le dernier tour avant de garder à distance Hoogland dans la dernière ligne droite. Une qualification avec autorité pour Richardson. Place maintenant à la dernière série du tournoi de vitesse messieurs, celle de Lavreysen, Helal et Turnbull.

LA PALETTE - COMMENT LAVREYSEN ET RICHARDSON ONT RÉUSSI LEUR COUP

Avant l'entrée en lice des deux favoris du tournoi de vitesse, Arnaud Tournant revient sur les deux premières finales qui ont opposé le Néerlandais et l'Australien, à l'avantage de l'un puis de l'autre à Majorque et Berlin.

La palette de Tournant : comment Lavreysen et Richardson ont réussi leur coup

19H16 : PAS DE SOUCI POUR BOTTICHER

L'Allemand a disposé de Iakovlev dans le dernier virage avant de remporter facilement cette 4e série de la vitesse.

19H12 : QUEL RETOUR DE QUINTERO !

Ponomaryov a réussi à surprendre ses deux adversaires en anticipant à deux tours de l'arrivée. Le Kazakh semblait bien parti pour réussir son coup mais Quintero est finalement revu dans les derniers mètres pour remporter cette 3e série. Cornish termine 3e et dernier.

19H08 : RAMIREZ SORTI D'ENTRÉE !

Le Colombien, 4e au classement des sprinteurs, s'arrête dès le 1er tour du tournoi de vitesse. Une petite surprise. C'est le Thailandais Angsuthasawit qui file en demies.

19H04 : VITESSE - DERACHE ÉLIMINÉ AU 1ER TOUR

Calé en 2e position à la cloche, légèrement décroché, Derache n'a pas pu remonter dans le dernier tour. Il doit même se contenter de la 3e et dernière place derrière le Polonais Rudyk et le Malaysien Awang, qualifié pour les demi-finales.

19H02 : UN FRANÇAIS EN ACTION POUR COMMENCER

Tom Derache fait face à Rudyk et Awang dans la première série de la vitesse...

19H00 : DÉBUT DE LA SOIRÉE !

Les leaders des quatre disciplines, parés de leur maillot bleu clair, sont présentés au public francilien, au centre de la piste. Les compétitions vont bientôt démarrer.

"APRÈS LES MONDIAUX, C’EST ROYAL EN VUE DES JEUX"

Avant de ce rendez-vous à domicile, Mathilde Gros, Marie-Divine Kouamé, Rayan Helal et Tom Derache évoquent leur plaisir d'évoluer en France pour ce troisième acte de la saison.

Rendez-vous à SQY pour la 3e étape : "Après les Mondiaux, c’est royal en vue des Jeux"

GROS, PERVIS, KOUAMÉ… CES GRANDS MOMENTS VÉCUS PAR LES FRANÇAIS À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Samedi, la caravane de l’UCI TCL a posé ses valises à Saint-Quentin-en-Yvelines. Sensations fortes en perspective pour Mathilde Gros, Marie-Divine Kouamé, Rayan Helal et Tom Derache, les quatre Français engagés, et pour le public. Le vélodrome national pourrait vibrer à nouveau, comme il l’a fait plus tôt cette année, et en 2015, lors de Championnats du monde. Souvenirs.

KENNY ET FRIEDRICH ABSENTES

Malade, la légende du cyclisme sur piste Laura Kenny ne participera au troisième tour de Ligue des champions ce samedi à Saint-Quentin en Yvelines. La sprinteuse Lea Sophie Friedrich, déjà diminuée à Berlin, est également forfait.

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Les sprinteurs vont ouvrir le bal avec le premier tour de la vitesse messieurs, suivi des séries du keirin dames.

UN VÉLODROME BIEN REMPLI

Un total de 3500 billets (sur un 4200 possibles) ont été vendus ce soir dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une belle affluence six semaines après l'accueil des Mondiaux et deux ans avant les JO.

LE CLASSEMENT DES ENDURANTS

Cinq points séparent seulement le leader Mathias Guillemette du Britannique Mark Stewart. Claudio Imhof, 3e, est en embuscade à 7 points.

1. Mathias Guillemette (CAN) 55 pts 2. Mark Stewart (GBR) 50 pts 3. Claudio Imhof (SUI) 48 pts 4. Sebastian Mora (ESP) 44 pts 5. William Perrett (GBR) 42 pts

LE CLASSEMENT DES ENDURANTES

Lauréate de trois épreuves sur quatre mais dernière de l'élimination à Majorque, la tenante du titre Katie Archibald pointe à six unités de la championne olympique et du monde de l'omnium Jennifer Valente.

1. Jennifer Valente (USA) 66 pts 2. Katie Archibald (GBR) 60 pts 3. Lily Williams (USA) 43 pts 4. Sarah van Dam (CAN) 40 pts 5. Anita Stenberg (NOR) 38 pts

LE CLASSEMENT DES SPRINTEURS

Harrie Lavreysen ne possède que deux points d'avance sur Matthew Richardson, qui l'a battu en finale de la vitesse la semaine dernière à Berlin. Derrière, le trou semble déjà fait. En retrait lors des deux premières manches, les Français Tom Derache (14e) et Rayan Helal (16e) tenteront de réagir devant leur public.

1. Harrie Lavreysen (HOL 74 pts 2. Matthew Richardson (AUS) 72 pts 3. Stefan Botticher (ALL) 58 pts 4. Kevin Quintero (COL) 39 pts 5. Santiago Ramirez (COL) 39 pts

LE CLASSEMENT DES SPRINTEUSES

Après les deux premières manches, le haut du classement est particulièrement serré chez les sprinteuses. Une outsider tient le manche, la Colombienne Martha Bayona, et le top 4 se tient en 5 points. Si Mathilde Gros, 3e, est intouchable en vitesse, elle pèche pour l’heure en keirin. Trouvera-t-elle enfin la clé samedi, dans "son" vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ? De son côté, Taky Marie-Divine Kouamé, qui s'est hissé jusqu'aux demi-finales en vitesse la semaine dernière, est 11e (26 pts).

1. Martha Bayona (COL) 49 pts 2. Kelsey Mitchell (CAN) 48 pts 3. Mathilde Gros (FRA) 46 pts 4. Shanne Braspennincx 45 pts 5. Laurine van Riessen (HOL) 40 pts

Bonsoir à toutes et à tous ! Soyez les bienvenus pour suivre en direct la 3e manche de la Ligue des champions sur piste. Ce samedi, l’épreuve se déroule en France, à Saint-Quentin-en-Yvelines. La première épreuve débute à19h.

