Le parcours de la 73e édition du Critérium du Dauphiné a été présenté ce lundi matin par l'organisation. La première des huit étapes de l'épreuve (30 mai - 6 juin), qui ne sera pas forcément promise aux sprinteurs, partira d'Issoire dans le Puy-de-Dôme avant une arrivée programmée aux Gets (Haute-Savoie) une semaine plus tard. Après un contre-la-montre de 16,4 kilomètres entre Firminy et Roche-la-Molière qui imposera de nombreux changements de rythme, prévu le mercredi 2 juin, la suite de l'épreuve se jouera en montagne.

Les trois dernières étapes favoriseront les grimpeurs avec notamment des arrivées à La Plagne (17,1 km à 7,5 %) le samedi. Outre l'arrivée aux Gets, l'ascension de la Colombière, de Joux-Plane et la descente vers Morzine pourraient s'annoncer décisives. La cinquième étape, qui arrive à Saint-Vallier, devrait également être spectaculaire. "C'est une côte inédite que je ne connaissais pas, un vrai mur, très difficile : 1,3 kilomètre à 12 % de moyenne et des passages à plus de 20 %", a indiqué Gilles Maignan, le responsable sportif de l'épreuve à L'Equipe, ce lundi.