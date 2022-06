Marc (Madiot) a évoqué le podium, donc on n'a plus trop le droit de se cacher." David Gaudu en souriait, avant le début de la saison : Groupama-FDJ voit les choses en grand pour le Tour de France 2022, avec la pression que cela implique pour ses leaders. Depuis, tout n'a pas été rose pour Gaudu, mais rien de rédhibitoire concernant la Grande Boucle. Le grimpeur de 25 ans a pris mardi (Madiot)" David Gaudu en souriait, avant le début de la saison : Groupama-FDJ voit les choses en grand pour le Tour de France 2022, avec la pression que cela implique pour ses leaders. Depuis, tout n'a pas été rose pour Gaudu, mais rien de rédhibitoire concernant la Grande Boucle. Le grimpeur de 25 ans a pris mardi la 3e place de la Mercan'Tour Classic et il enchaîne avec le Critérium du Dauphiné (5-12 juin) à partir de dimanche.

Pour parfaire sa condition, surtout. Mais aussi pour décrocher la victoire, peut-être. "On parle beaucoup de l'absence de Français vainqueur d'un Grand Tour depuis… très longtemps [la Vuelta 1995, gagnée par Laurent Jalabert, NDLR), mais sur les courses d'une semaine du World Tour, c'est pareil depuis le Dauphiné 2007 de Christophe Moreau, note Nicolas Fritsch dans sa chronique, à l'évocation des chances de Gaudu. Avant de penser au Tour de France, il serait peut-être bon de se focaliser sur un Dauphiné."

Critérium du Dauphiné Revoilà Roglic... mais dans quel état ? HIER À 17:00

"Il n'y a pas à s'affoler"

Pour triompher, Gaudu devra notamment damer le pion à une Jumbo-Visma XXL autour de Primoz Roglic. Tadej Pogacar, double tenant du titre et favori du prochain Tour de France, ne sera pas de la partie. Cela entrouvre une fenêtre de tir, modérée par le contre-la-montre de 32 bornes (4e étape), qui pourrait faire mal au chef de file de la Groupama-FDJ. Il a signé un joli chrono cette année lors du Tour de l'Algarve (9e), mais il n'est pas au niveau de Roglic ou autre Brandon McNulty (UAE Emirates) dans l'exercice.

Lutter pour la victoire finale est une perspective lointaine, pour Gaudu, sur ce Dauphiné. Le prisme Tour de France écrase tout, comme il l'a soufflé mardi, après sa rentrée plutôt convaincante : "Il n'y a pas à s'affoler, le but n'était pas d'être à 100% et de gagner ici, même si on aurait bien aimé. L'objectif n'est pas la Mercan'Tour, c'est le Tour." Le vainqueur du Tour de l'Avenir 2016 a le temps de monter en pression : comme souvent sur la course dauphinoise, la haute montagne arrive en fin d'épreuve.

Frustration sur frustration en 2022

Si David Gaudu ne se voit pas cocher la case "course d'une semaine gagnée" d'ici huit jours, avant de s'attaquer au Graal, c'est aussi parce que sa saison a été émaillée de pépins. Il serait déjà bien content d'être en forme au départ de la Grande Boucle (1-24 juillet). "J'ai eu des gros problèmes de dos, je suis tombé malade (…) en stage j'étais un peu couci-couça, parfois ça allait, parfois ça n'allait pas trop", a-t-il énuméré à notre micro, mardi après avoir buté sur Jakob Fuglsang et Michael Woods à Valberg.

Dans le détail, 2022 a plutôt bien commencé pour Gaudu, avec une étape gagnée en Algarve dès son deuxième jour de course, puis une cinquième position au classement général. Mais Paris-Nice est venu doucher cette entame, avec une chute qu'il a traînée comme un boulet jusqu'au Tour du Pays basque. Puis son forfait pour la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège - dont il avait pris les 7e et 3e places en 2021 -, à cause d'une bronchite, a achevé de ternir ce premier bloc d'épreuves ô combien frustrant.

Avec Storer sur ce Dauphiné, Pinot en Suisse

Pendant ce temps-là, Thibaut Pinot a retrouvé quelques couleurs et le chemin de la victoire (une première depuis 2019). D'où une hiérarchie à clarifier, même si le Franc-Comtois pourrait se satisfaire d'un rôle d'électron libre. Mardi, en plein stage de préparation, il s'est mis au service de son compère lors de la Mercan'Tour, et a fini "tranquille" (17e). Prochaine étape pour lui : le Tour de Suisse (12-19 juin), avant de prendre le départ du Tour de France, où la Groupama-FDJ devrait disposer d'un trio.

Le troisième larron se nomme Michael Storer. Il a pris la 2e place du Tour des Alpes remporté par Romain Bardet en avril. Lui aussi a 25 ans et un cap à franchir. Lui aussi grimpe très bien, comme ses deux succès lors de la dernière Vuelta l'ont prouvé. Et lui aussi est aligné sur le Dauphiné. Pour David Gaudu, il sera donc question de s'affirmer en interne autant que de se jauger face à la concurrence, à partir de dimanche. Avec le Tour de France dans un coin de la tête. Toujours.

