Vainqueur du Tour de France 2019 mais malheureux sur l'édition 2020, Egan Bernal gagne lui 2,8 millions d'euros par saison, annonce le quotidien italien. Juste derrière, on retrouve le champion du monde français, Julian Alaphilippe, qui touche 2,3 millions d'euros annuel. Derrière, se placent les deux rivaux de cyclo-cross et de courses sur routes, Wout Van Aert (2,2 millions) et Mathieu van der Poel (2 millions).

