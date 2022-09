Primoz Roglic assis par terre à Tomares, les yeux dans le vague , côté droit en sang, touché au genou, à la jambe, à la hanche, au bras. Son maillot ouvert laisse apparaître un peu de sang sur sa poitrine. Tel le Christ descendu de sa croix sur un tableau de Rembrandt, ont avancé les mécréants. Victime d’une chute incompréhensible dans la dernière ligne droite, le coureur slovène a terminé là son Tour d’Espagne, entrant définitivement dans le club des coureurs les plus malchanceux de l’histoire du cyclisme.

Car cette image esthétique et cruelle en appelle d’autres : Roglic par terre dans la 15e étape du Giro 2019 entre Ivrée et Côme, alors qu’il menaçait encore Richard Carapaz ; Roglic par terre avant la dernière étape du Dauphiné qu’il allait gagner en 2020 ; Roglic deux fois à terre dans la dernière étape de Paris-Nice dont il était le leader en 2021, chutant à 70 puis 25 kilomètres de l’arrivée ; Roglic encore à terre dans le Tour 2021 sur la route de Pontivy, abandonnant quelques jours plus tard. Et Roglic, cul par terre sur le goudron pas loin d’Arenberg dans le Tour 2022, remettant lui-même en place son épaule luxée mais contraint à l’abandon dix étapes plus tard après avoir aidé son coéquipier Jonas Vingegaard…

Eugène Christophe, le premier des malchanceux

On ne fera pas la liste exhaustive des coureurs les plus malchanceux, mais l’image de Roglic en a fait ressurgir d’autres, aussi frappantes et devenues légendaires. Ainsi celle d’Eugène Christophe chez un forgeron de Sainte-Marie-de-Campan, offrant malgré lui ses lettres de noblesse à ce lieu des Hautes-Pyrénées. Bousculé par une voiture dans la descente du Tourmalet dans le Tour 1913 alors qu’il n’était devancé que par Philippe Thys, Christophe doit faire quinze kilomètres à pied avant de réparer sa fourche pendant quatre heures :

"Il dut mettre au feu un bout de ferraille pour le réduire à une dimension de 18 millimètres, afin de pouvoir l’engager dans le fourreau de direction. Puis il perça des trous dans le tube pour y passer des goupilles", décrit Pierre Chany dans sa Fabuleuse histoire du Tour de France.

Derrière Eugène Christophe, trois surveillants, dont le directeur du Tour Henri Desgrange, s’assurent que personne ne vient en aide au coureur. La même mésaventure lui arrivera dans le Tour 1919 entre Metz et Dunkerque, à la sortie de Valenciennes. Il devra encore réparer sa fourche et perdit un Tour qui ne s’offrit jamais à lui mais le fit entrer dans l’histoire comme le premier porteur du maillot jaune, le 19 juillet 1919.

Vietto... et Poulidor évidemment

Dans l’album de photos, il y a aussi René Vietto, le malchanceux par altruisme. Le coureur est assis sur un parapet dans la descente du col de Portet-d’Aspet, dans l’étape Ax-les-Thermes-Luchon du Tour 1934. Il a le genou froid replié sur sa poitrine et pleure. A côté, son vélo sans roue avant. Vietto était dans le groupe de tête quand son leader Antonin Magne, maillot jaune, a été victime d’un saut de chaîne en passant sur un nid-de-poule.

Informé, René Vietto s’est arrêté, a pris la route en sens inverse pour venir dépanner "Tonin". Adieu victoire d’étape (il gagnera ensuite celle de Pau), adieu victoire à Paris. La veille de ce geste chevaleresque, il avait déjà dû s’arrêter dans le Puymorens pour venir en aide à Magne. Au Parc des Princes, les deux coureurs effectueront un tour d’honneur commun.

Sur la route des malchanceux, difficile de ne pas croiser Raymond Poulidor. Là, on hésite entre plusieurs images. Il y a celle de Jacques Goddet, dans le Tour 1973, l’aidant à remonter du ravin du Portet-d’Aspet après une chute dans un virage. Visage en sang, abandon. Il y a celle de 1964, sur la route de Toulouse : Poulidor crève, son mécanicien met du temps à changer la roue puis pousse le coureur pour qu’il reparte plus vite.

Mais Poulidor tombe. Bizarrement, les voitures suiveuses ne s’intercalent pas entre le peloton et lui et le journaliste Jacques Augendre en est certain : "Le directeur de la course précipita la défaite de Poulidor", qui perd ce jour-là 2’36''. On connaît l’écart entre Anquetil et lui à Paris : 55 secondes.

Fichue fête nationale

Mais c’est surtout l’image du 14 juillet 1968 qui est dans la mémoire : sur la route d’Albi, alors que Roger Pingeon caracole en tête de l’étape, une moto renverse Raymond Poulidor. Fichue fête nationale. Double fracture de l’os frontal, nez en sang, blessures au genou et au coude droit. Il termine l’étape et celle du lendemain puis, à Aurillac, le visage tuméfié, il pose ses bagages à l’hôtel Terminus le bien nommé. Une fois de plus, les poulidoristes n’ont que leurs yeux pour pleurer car ils en sont certains : Poulidor devait gagner ce Tour.

On peut voir une statue d’Eugène Christophe à Sainte-Marie-de-Campan en souvenir de la fourche cassée ; une plaque en l’honneur de René Vietto le grimpeur au grand cœur, à l’Hospitalet-près-l’Andorre ; et à Damiatte, dans le Tarn, une stèle pour Raymond Poulidor, fauché par un motard et par derrière, tel Cyrano de Bergerac tombant sous le poids d’une bûche.

Mais Raymond Poulidor, quand on évoquait devant lui l’épisode et ses autres nombreuses crevaisons et chutes, répugnait à se dire malchanceux. La malchance, disait-il, c’est celle de Fabio Casartelli, mort en course après une chute dans le Tour 1995. C’était aussi dans la descente du Portet-d’Aspet, où une autre stèle rappelle le drame.

