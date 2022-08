Ad

Imaginez qu'avant la première vraie étape de montagne de cette Vuelta 2022, Remco Evenepoel pointait à 27 secondes de Primoz Roglic. En trois ascensions, puisque les 6e, 8e et 9e étapes se sont résumées à des courses de côtes pour la vraie bagarre, le Slovène a lâché 2'20'' au jeune insolent. Incroyable pour un triple tenant du titre qui n'avait jamais accusé un retard supérieur à 30 secondes sur un adversaire direct depuis trois ans. La Vuelta était son jardin mais cette année, il doit accueillir, contraint et forcé, un sacré intrus.

Roglic, le nouveau coup sur la tête

"Nous espérions que Primoz pourrait rester avec Remco, a réagi Grischa Niermann, directeur sportif de Roglic chez Jumbo-Visma, auprès des médias néerlandais. Pour le moment, il y en a très peu qui le peuvent. Primoz n'est pas non plus à cent pour cent. Il n'accuse pas encore un retard insurmontable mais Evenepoel était encore dans autre monde sur cette ascension. Le meilleur a pris le dessus sur les autres, c'est aussi simple que ça".

Je me suis trop occupé à essayer de le suivre, raconte-t-il à Ça aurait pu être mieux si j'avais régulé mon rythme. Ça se serait mieux terminé. Je le sais pour la prochaine fois, il a l'air imbattable." Si Primoz Roglic s'est montré incapable de suivre le maillot rouge sur les pentes affreuses des Prairies de Nava, d'autres ont essayé. On ne peut pas dire que ce se soit bien terminé. Prenez Enric Mas (Movistar) par exemple. Gonflé par ses performances lors des deux précédentes démonstrations d'Evenepoel, le Majorquin a cette fois payé l'addition. ", raconte-t-il à Cycling Weekly ."

Rodriguez et Ayuso, trop enthousiastes

Expérimenté, Mas aurait pu s'épargner l'erreur. Très jeune et sur le Tour d'Espagne pour la première fois, Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) s'est lui laissé aller : "Au début, j'étais bien et j'en ai fait plus que nécessaire. Ensuite j'ai trouvé mon rythme mais nous avons perdu beaucoup de temps sur Remco Evenepoel". Et Juan Ayuso dans tout ça ?

adversaires… pour le podium. "Il faut féliciter Remco Evenepoel, dit-il à Il est tellement fort, tellement puissant… J'avais de meilleures sensations que samedi, j'ai essayé mais Remco nous était tous bien supérieur". Le jeune espagnol de la formation UAE a été le plus proche d'Evenepoel, terminant dix secondes devant Mas. On l'a d'abord vu au contact, puis lâché avant de revenir sur ceux qui semblent devoir être ses, dit-il à Mundo Deportivo ".

Je ne m'attendais pas à arriver sur le contre-la-montre avec cette avance

Et l'intéressé qu'en dit-il ? "Je ne m'attendais pas à arriver sur le contre-la-montre avec cette avance. Je suis très excité". Evenepoel est donc lui-même surpris à la fois sans doute par ses performances mais aussi par celles de ses adversaires. Dans son plus pur style de rouleur, il asphyxie de son rythme fou ses adversaires qui craquent les uns après les autres.

"J'ai déjà traversé tellement de choses dans ma vie et c'est pourquoi je peux continuer à me battre et à souffrir. Tout ce que j'ai vécu il y a deux ans (sa terrible chute au Tour de Lombardie) a vraiment fait de moi une nouvelle personne. Comme je l'ai dit, je suis vraiment ému dans le bon sens." Comment pourrait-il en être autrement ?

