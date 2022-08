Sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs ? Aussi vrai que nous pensions tous, ou presque sans doute, que Primoz Roglic allait remporter le Tour de France 2020, une immense majorité estime désormais sa chance passée sur la plus grande course du monde. On n'ira pas jusqu'à penser que Primoz Roglic n'est plus bon à rien, ce serait manquer de respect à un champion et oublier ses immenses qualités. La Vuelta va lui permettre de donner, ou non, une réponse éclatante à cette question : est-il toujours ce coureur triple vainqueur de l'épreuve ?

La Planche 2020 : l'avènement de Pogacar, l'effrondrement de Roglic

Bientôt avec Anquetil, Merckx et Indurain ?

A Madrid, dans trois semaines et des poussières, l'histoire attendra Primoz Roglic. Un quatrième succès, de suite qui plus est, lui permettrait d'écrire quelques belles lignes du grand livre du vélo. Ce quatrième succès l'enverrait au panthéon de la Vuelta aux côtés de Roberto Heras, lui-même quatre fois lauréat du dernier grand tour de la saison. Différence de taille, l'Espagnol n'a jamais fait le quatre à la suite.

"Bien sûr que le record me donne plus de motivation, c'est spécial. On va se battre pour ça", lançait Roglic ce jeudi à la veille du départ. En France comme en Italie ou en Espagne, seuls Anquetil (1961-1964), Merckx (1969-1972) et Indurain (1991-1995) peuvent se targuer de quatre succès de suite, tous sur le Tour.

Roglic gobe Mas sur le chrono avant de remporter la Vuelta : son final magistral en vidéo

Voilà qui classerait donc Roglic dans une sacrée caste, bien que le Tour d'Espagne fut et est toujours le grand tour le moins prestigieux. Reste qu'il lui convient à la perfection et si ce n'est Richard Carapaz en 2020, personne ne l'a, ne serait-ce que titiller ces trois dernières années. Mieux, de l'autre côté des Pyrénées, la malchance semble devoir le laisser tranquille. L'occasion de rappeler que lorsque Primoz Roglic va au bout d'un grand tour, il n'est jamais loin de la victoire et même systématiquement dans le Top 5 depuis 2018 avec cinq podiums à la clé.

Pourquoi cette défiance envers Roglic ?

Mais avant de penser à la grande histoire, Roglic doit se concentrer sur la sienne. Sa carrière a pris une drôle de tournure depuis treize mois et cette chute en Bretagne, dans un début de Tour 2021 nerveux qui a propulsé Jonas Vingegaard dans la lumière avant que le Danois ne l'embrasse en triomphant de Tadej Pogacar il y a quelques semaines. Une drôle de tournure donc mais pas de sentiments. La petite histoire n'oubliera pas qu'il fut un élément décisif de la prise de pouvoir de son jeune coéquipier dans la désormais fameuse étape du Granon. Personne ne doutait de la grandeur d'âme du coureur Roglic, cet épisode en fut une nouvelle preuve.

Primoz Roglic a participé à l'effondrement de Tadej Pogacar sur le Tour de France Crédit: Getty Images

Alors pourquoi cette défiance ? Pourquoi quand Primoz Roglic triomphe du Dauphiné en juin dernier, c'est la performance de Jonas Vingegaard qui est mise en avant ? Peut-être parce que le Danois n'avait pas osé "tué" le père et que la chute de Roglic dans le Nord de la France sur le Tour lui a rendu un fier service. Peut-être aussi parce que les très grandes années de Roglic semblent devoir être derrière lui. Peut-être enfin parce que le Slovène a toujours un peu été regardé de travers et que la concurrence s'annonce incroyablement dense entre Pays-Bas et Espagne.

Hindley, Carapaz, Evenepoel… Roglic face à une sacrée concurrence

Alors favori Primoz Roglic ? Tout dépendra de sa condition physique, lui qui a encore chuté sur le dernier Tour de France. "Mon corps va définitivement mieux qu'après le Tour, rassure-t-il. J'ai récupéré même si certaines fois, je ressens encore des choses. On verra dans les prochains jours, prochaines semaines où j'en suis."

Dès la Grande Boucle, le leader de la Jumbo-Visma avait l'œil sur la Vuelta, une discussion en pleine course avec Alberto Contador, consultant pour la moto Eurosport, avait permis de l'apprendre. Pas romantique pour un sou, même si loin du robot que l'on dépeint parfois, Roglic est avant tout un pragmatique. On peut l'imaginer extrêmement bien préparé pour ce qui constituait forcément un objectif dans cette saison 2022.

Primoz Roglic | Vuelta a España 2021 Crédit: Getty Images

Et selon son manager chez Jumbo, Merijn Zeeman, il n'y a pas meilleur que lui dans le monde du sport pour "gérer les déceptions". "Vous devez accepter les choses comme elles sont, philosophe le coureur de son côté. Le plus important est de vous concentrer sur le futur, pas sur le passé. Nous sommes là, demain nous entamons une nouvelle course. Nous partons tous de zéro demain (vendredi), tous les gars ont la même chance au départ."

nouvelle course". Quand le vainqueur du Giro Jai Hindley tentera de le déboulonner, quand Richard Carapaz, triomphateur lui aussi du Tour d'Italie, mais aussi sur le podium du Tour et de la Vuelta, se lancera à l'attaque, ou encore face à Prêt, il faudra l'être pour cette "". Quand le vainqueur du Giro Jai Hindley tentera de le déboulonner, quand Richard Carapaz, triomphateur lui aussi du Tour d'Italie, mais aussi sur le podium du Tour et de la Vuelta, se lancera à l'attaque, ou encore face à Remco Evenepoel , Simon Yates, Enric Mas, João Almeida, Mikel Landa ou Ben O'Connor. Surtout, il faudra ne jamais céder à la panique. Bref être ce Roglic plein de confiance qui n'a peur de rien et presque de personne. L'est-il toujours ? Tout autre chose qu'un succès à Madrid marquerait définitivement une bascule dans sa carrière.

