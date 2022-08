Le départ Oranje terminé, la Vuelta passe au rouge ce lundi, posant pied à terre en Espagne. Avec en point de mire, une quatrième étape sur les sentiers basques taillée sur mesure aux qualités de Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl). Plus que cette dernière, la semaine qui suit le transfert de l’autre plat pays aux routes ibères concentre les principales chances de victoire du double champion du monde (2020, 2021). Après, il sera sans doute temps de ranger au grenier ses ambitions personnelles et de maltraiter les cales au service de Remco Evenepoel, lancé dans la bataille au général.

Ad

Son paletot irisé se remarque et lui confère une aura toute particulière, malgré un début de Vuelta discret. Principalement occupé à replacer son leader dans le final des deux étapes plates, Alaphilippe a conclu le week-end néerlandais avec une honorable 16e place au général, acquise au prix d’un bon chrono par équipes (3e). Le troisième grand tour de la saison n’est pas l’objectif principal de la saison du Montluçonnais, qui aborde l’épreuve espagnole avec l’intention d’enquiller les kilomètres en vue d’une fin d'exercice éruptive (Mondiaux, Tour de Lombardie).

Tour d'Espagne Le retour de Pinot l'ambitieux IL Y A 7 HEURES

Alaphilippe : "On a tous souffert, c'était un chrono très rapide"

Le maillot rouge, un objectif réaliste

Les prochaines échéances arriveront très vite, et Alaf’ trouvera dès mardi un terrain à sa convenance, avec l’arrivée courte et raide menant à Laguardia (900 mètres à 8,4%). A ce jeu de puncheurs patentés, le Français n’est jamais loin de la gagne. Reste que ce dernier couve encore une reprise hésitante due à une infection rude au Covid. Plus que la victoire, Alaphilippe glissera forcément un œil alerte sur la tunique rutilante, lui qui est dans les temps pour le ravir à l’omnipotente Jumbo-Visma (+ 14’’). Face à lui, Primoz Roglic (Jumbo) et Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) se dressent comme les principaux écueils au couronnement éphémère du puncheur tricolore.

On voit toutefois mal le Slovène se découvrir si tôt dans l’épreuve, lui qui navigue encore dans l’inconnu à l’aune de ses blessures au dos contractées sur le Tour de France. Hayter est un client sérieux, de là à résister à la giclette du porteur du maillot arc-en-ciel sur des versants mansardés, il y a un pas qu’on ne franchira pas forcément. Si Alaphilippe provoque une légère cassure au sommet, couplée à la récolte des bonifications, le scénario d’un "Loulou" tout de rouge vêtu se calquera de plus en plus avec la réalité.

Le profil de la 4e étape : Place aux premiers reliefs

Semaine décisive pour Alaf’ ?

Leader du général, une victoire d’étape : suffisant pour le Montluçonnais ? Non, loin de là. Le Français a intérêt à se montrer offensif cette semaine, avec pas moins de trois possibilités de disputer la victoire. Le raidard de Laguardia (4e étape), le final escarpé et accidenté dans le décor basque (5e étape) et la 7e étape (vendredi) qui devrait sourire à une échappée ou à un peloton délesté de ses grosses cuisses : autant de chances de voir Alaf’ triompher, et engranger un grand bol de confiance à l’aube de la défense de sa tunique irisée.

Tester les jambes, et profiter de sa liberté dans un cadre prompt à son épanouissement : Alaphilippe joue gros dès mardi. Après, il sera temps de plier les voiles de l’affranchissement, et de réendosser le costume d’équipier modèle. La Quick-Step Alpha Vinyl est avant tout là pour propulser Remco Evenepoel vers un premier grand résultat sur une épreuve de trois semaines (abandon au Giro 2021, son seul grand tour avant la Vuelta 2022). Interrogé sur Alaphilippe, Patrick Lefevere, le boss de Quick-Step, n’a pas épargné son protégé. Usé de voir le Français préparer les Mondiaux lors des grands tours, Lefevere compte bien serrer la vis, et restreindre le champ d’action d’Alaf’ lorsque la grande bataille du général posera ses premiers jalons.

Le profil de la 5e étape : Baroudeurs vs puncheurs pour un scénario indécis

La suite : tout pour Evenepoel ?

L’attaquant bridé devra contenir sa fantaisie et avaler les kilomètres vent contraire pour Evenepoel. Pas forcément le meilleur des leaders du général dans le placement et les portions sinueuses, le Belge aura besoin de la vista du Français, véritable funambule sur deux roues. Le Montluçonnais n’est, lui, pas échaudé à l’idée de jumeler plusieurs caps : "Ce n’est pas forcément difficile de concilier les deux", a-t-il assuré avant le départ.

Qu’il se rassure, Patrick Lefevere ne déjuge pas le Tricolore : "J’attends quelque chose de lui, et pas seulement au service d’Evenepoel", a prévenu le potentat de Quick-Step dans les colonnes de DeMorgen. Des victoires et des réponses, la première semaine sur le macadam de la péninsule ajustera le curseur des ambitions d’Alaphilippe pour l’acmé de sa (courte) saison.

Tour d'Espagne "Roglic, Yates et Evenepoel doivent profiter de cette 'première semaine'" IL Y A UN JOUR