C'est une grande première dans l'histoire du Tour de France. Depuis sa création en 1903, jamais la Grande Boucle n'était partie au-delà du 13 juillet. Ce sera chose faite en cette année 2020, si la crise sanitaire le permet. Comme prévu, l'Union cycliste internationale (UCI) et le directeur du Tour Christian Prudhomme ont annoncé conjointement, ce mercredi, que la 107e édition du Tour se déroulerait du samedi 29 août au dimanche 20 septembre en raison de la pandémie de Covid-19.

Initialement, le grand départ de Nice était programmé pour le 29 juin. Une date devenue impossible depuis l'annonce du Président de la République Emmanuel Macron lundi soir, qui avait indiqué que "les événements avec un public nombreux étaient interdits au moins jusqu'à mi-juillet prochain". Après avoir longtemps resisté, les organisateurs se sont donc rendus à l'évidence : un report était la meilleure solution. Cette décision est d'ailleurs saluée par Christopher Froome, coueur de l'équipe Ineos et quadruple vainqueur de la Grande Boucle (2013, 2015, 2016 et 2017).

Alaphilippe sera "prêt"

"Les nouvelles que tout le monde attendait sont enfin tombées. Un peu de lumière au bout de tunnel. Le Tour devrait débuter le 29 août prochain en espérant que tout se passe bien", écrit le Britannique sur Twitter. Avant de poursuivre : "Je vois beaucoup de négativité et de découragement sur les réseaux sociaux. Je sais que cette période est difficile pour nous tous, et les courses ne sont pas importantes dans ce contexte global. Mais reprenons espoir, car nous pourrons revenir à une sorte de normalité dans un avenir proche."

De son côté, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), maillot jaune pendant 14 jours l'an passé, a quant à lui exprimé sa "grande joie" à France Télévisions. En effet, le Français a eu peur que le Tour de France soit tout simplement annulé. "Je commençais à perdre espoir avec le climat actuel", a-t-il confié. "On a une date, on sait que ça va donner beaucoup de joie aux Français, ça voudra dire que la situation sanitaire a beaucoup évolué (...) Moi, je serai prêt avec beaucoup de motivation", poursuit Alaphilippe, pas forcément inquiet d'une possible absence du public. "Ce sera peut-être une conséquence. Il y aura quand même un élan de joie, le Tour de France fait partie de la France".

La Team Cofidis, elle, parle de "très bonne nouvelle". "On y sera, prêts à 100%. Très bonne nouvelle et une belle fête à venir", écrit l'équipe de Christophe Laporte.