"Il y a de fortes chances que Romain y soit" : Le report du Tour change tout pour Bardet

La crise sanitaire entraîne une redistribution des cartes pour le calendrier 2020. Alors que le coup d'envoi du Tour de France sera finalement donné le 29 août, Romain Bardet, qui avait prévu de faire l'impasse sur la Grande Boucle, pourrait finalement être sur la ligne de départ à Nice. "Il y a de fortes chances que Romain y soit", a déclaré dans un premier temps Vincent Lavenu, le patron d'AG2R La Mondiale lors d'une conférence audio.

"Ce sera très important pour les équipes de briller. Il faut que nous arrivions au départ avec nos meilleurs atouts et Romain est le leader de l'équipe. Il est essentiel qu'il soit au départ", a-t-il ajouté. Au début du confinement, l'Auvergnat de 29 ans, deuxième du Tour en 2016 et troisième en 2017, s'était montré ouvert à cette possibilité. "Tout était programmé pour qu'il découvre le Giro en mai. Mais le calendrier a été bouleversé et forcément, derrière, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous", a estimé Vincent Lavenu.

Le patron de l'équipe française a refusé en revanche de fixer d'ores et déjà des objectifs. "Aujoud'hui c'est encore un peu tôt pour annoncer la couleur, il faut déjà apprécier le moment, savoir qu'il y a de grandes chances que le Tour ait lieu et qu'on va l'aborder dans de bonnes conditions, a-t-il indiqué. On va tout faire pour amener une équipe compétitive. Romain est notre leader et on n'est pas inquiet sur sa forme physique. On arrivera avec des ambitions, je vous prie de me croire, on aura un groupe solide et des arguments à faire valoir."

Vincent Lavenu s'est félicité également que le championnat du monde, l'un des grands objectifs annoncés en début de saison par son chef de file, se retrouve une semaine jour pour jour après l'arrivée du Tour. "C'est pratiquement parfait, a-t-il dit. Un coureur qui sort en bon état physique du Tour est très fort une semaine après".