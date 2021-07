Mathieu Van der Poel n'a pas pris le départ de la 9e étape du Tour de France dimanche dernier. Le coureur néerlandais, qui a porté le maillot jaune pendant six jours avant d'en être dépossédé par Tadej Pogacar, a décidé d'abandonner la Grande Boucle pour se consacrer aux Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août). Sur la chaîne belge Sporza, Eddy Merckx, cinq fois vainqueur du Tour (1969, 1970, 1971, 1972 et 1974), a critiqué ce choix.

"Quand tu commences une course à étapes, ce n'est pas pour l'abandonner. Autrement dit, il aurait dû se préparer aux JO d'une autre manière. Abandonner volontairement le Tour de France, ce n'est pas bon pour le cyclisme. Le Tour de France est la plus grande course de l'année, l'abandonner, je trouve cela dommage", a regretté l'ancienne star du cyclisme belge, aujourd'hui âgée de 76 ans.

Ce qu'il a fait à Mûr-de-Bretagne, c'était grandiose, a souligné Eddy Merckx. Primoz Roglic et Egan Bernal ne sont évidemment pas là mais je pense que Tadej Pogacar est meilleur qu'eux. C'est un champion exceptionnel." Sauf un énorme retournement de situation, le coureur slovène est favori pour s'offrir un deuxième Tour de France aux Champs-Elysées le 18 juillet prochain. Malgré cet abandon, "Le Cannibale" a apprécié ce début de Tour de France... y compris les prestations de Mathieu Van der Poel. ", a souligné Eddy Merckx.Sauf un énorme retournement de situation, le coureur slovène est favori pour s'offrir un deuxième Tour de France aux Champs-Elysées le 18 juillet prochain.

