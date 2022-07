Un sprint rageur. David Gaudu a terminé en beauté la 17e étape , mercredi à Peyragudes. Il a distancé de 5 secondes trois rivaux, dont Nairo Quintana. Un maigre pécule par rapport au temps perdu sur Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Geraint Thomas, dont la place sur le podium de ce Tour de France semble de plus en plus gravée dans le marbre. Mais un effort précieux dans l’optique de consolider sa 5e place et de rêver à la 4e, ce qui suffisait amplement à le justifier. Qui plus est, Gaudu a pu compter sur un levier de motivation supplémentaire, au moment de faire cet ultime jump.

Ad

"Il (Quintana) ne m’a pas passé un relais dans la montée et il a décidé de m’attaquer. Mon DS me criait de lui faire 'la chique' et je mesuis dit que j’allais lui faire dans la dernière rampe, raconte le grimpeur de Groupama-FDJ. J’ai vu qu’il avait lancé de trop loin et je me suis dit : 'Toi mon coco, je vais venir te chercher et je vais te déposer'." Pour Gaudu, il y a une morale : "Il n’a pas voulu rouler, c’est un juste retour des choses."

Tour de France Les Débats du Tour : Bardet ou Gaudu, qui terminera meilleur Français ? IL Y A 5 HEURES

Le résumé de la 17e étape : Duel royal entre Pogacar et Vingegaard, Bardet à la relance

"Un peu rebelote du Granon"

Dans la Hourquette (d’Ancizan), déjà, je n’étais vraiment pas bien… j’ai réussi à basculer avec Valentin (Madouas), dans la tête. Cela allait un petit peu mieux dans l’avant-dernier col. Puis quand j’ai vu comment le pied a été monté… je me suis dit qu’ils allaient être un par un." Sixième de cette étape remportée par Pogacar , le Breton de 25 ans a pourtant vécu une journée difficile. Il a eu du mal à avaler l’antépénultième ascension du jour, ce qui pouvait présager d’un résultat catastrophique. "(d’Ancizan)

Au final, c’est un peu rebelote du Granon, se satisfait-il. Même si on ne revient pas sur (Romain) Bardet ni (Geraint) Thomas." Parmi les coureurs que Gaudu a rattrapé : Nairo Quintana. Le Colombien d’Arkéa-Samsic (4e du classement général) n’a plus que quatre secondes de marge sur lui. Motivant, non ? Là, il a décidé de ne pas se mettre dans le rouge. Comme dans le Galibier, avant sa bonne opération sur les pentes du Col du Granon, une semaine auparavant . ", se satisfait-il.(Romain)(Geraint)." Parmi les coureurs que Gaudu a rattrapé : Nairo Quintana. Le Colombien d’Arkéa-Samsic (4e du classement général) n’a plus que quatre secondes de marge sur lui. Motivant, non ?

Pogacar 2022 vs Bardet 2017 : comparaison de leurs victoires à Peyragudes

"Toute l’équipe me fait confiance depuis le départ, de A à Z"

Ce qui me fait tenir mentalement, c’est l’équipe, tout le début de saison galère que j’ai eu… et je suis en passe de faire un gros truc, parce que 'Top 5' du Tour c’est déjà énorme", explique le 11e de la dernière Grande Boucle, Peut-être, mais plus encore qu’une guéguerre, en direction d’Hautacam, c’est un profond sentiment de reconnaissance qui l’animera. ", explique le 11e de la dernière Grande Boucle, que Thibaut Pinot a regretté de ne pas avoir beaucoup aidé sur la route de Peyragudes.

Toute l’équipe me fait confiance depuis le départ, de A à Z, poursuit Gaudu. Stefan (Küng) s’est sacrifié sur une étape de pavés, tout le monde s’est sacrifié un jour ou l’autre pour moi. Je n’ai juste pas envie de lâcher pour eux." Le mental est une clef récurrente, Je me blinde de bonnes émotions pour essayer de tenir, parce que je suis à fond tout le temps. La tête dirige et dit : 'Tu n’as pas le droit de lâcher.'" Voilà pour le moteur principal. Puis, parfois, en cours d’étape, vouloir "faire la chique" à quelqu’un lui apporte un surplus d’énergie. Il en aura bien besoin jeudi. , poursuit Gaudu.(Küng)." Le mental est une clef récurrente, à en croire son discours : "" Voilà pour le moteur principal. Puis, parfois, en cours d’étape, vouloir "faire la chique" à quelqu’un lui apporte un surplus d’énergie. Il en aura bien besoin jeudi.

La victoire et la bonif' : Pogacar se console devant Vingegaard

Tour de France Classement général : Gaudu s'accroche au Top 5, Bardet s'en rapproche IL Y A 7 HEURES