Le classement du Ballon d'Or 2021

A venir...

Ad

Ballon d'Or Messi, Lewandowski, Benzema : pluie de prétendants pour un Ballon d'Or ultra-ouvert IL Y A 18 HEURES

Les 30 joueurs nommés

C'est le 8 octobre dernier que France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021. Dans celle-ci figurent trois joueurs français : Karim Benzema (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). A ce contingent tricolore, il faut aussi en ajouter trois qui évoluent en Ligue 1 et pas n'importe lesquels, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma et Neymar (Paris Saint-Germain). Pour le reste, on retrouve un vainqueur de la Ligue des champions et de l'Euro, Jorginho (Chelsea) et un autre nom bien connu de la cérémonie, le quintuple vainqueur, Cristiano Ronaldo (Manchester United).

La liste des joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2021 : Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kanté, Mason Mount, Romelu Lukaku (Chelsea), Nicolo Barella, Lautaro Martinez (Inter Milan), Karim Benzema, Luka Modric (Real Madrid), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (Juventus Turin), Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Phil Foden, Riyad Mahrez (Manchester City), Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes (Manchester United),Erling Haaland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham), Simon Kjaer (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Gerard Moreno (Villarreal), Pedri (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool), Luis Suarez (Atlético de Madrid).

Messi - Lewandowski, duo de favoris

Si en France, on aimerait beaucoup que Karim Benzema remporte la timbale bien que son palmarès se limite à une Ligue des Nations en 2021, un duo de favoris se détache largement du troupeau : Lionel Messi et Robert Lewandowski. Le premier a pour lui son aura qui lui a déjà permis de glaner des récompenses quand il ne les méritait pas forcément mais aussi et surtout un succès en Copa America, son premier trophée avec l'Argentine, face au Brésil au Maracana. S'il venait à l'emporter, l'Argentin ferait grimper son record à sept Ballons d'Or et deviendrait après Jean-Pierre Papin (1991), le second à recevoir le trophée alors qu'il évolue dans l'élite française.

Favori ultime en 2020, Robert Lewandowski n'avait pas été sacré puisque France Football avait décidé de ne pas décerner son Ballon d'Or suite à la pandémie de Covid et ses conséquences. Spoilé, le Polonais va-t-il revivre une désillusion en 2021 ? Son CV fait état de 61 buts cette année et d'un doublé Bundesliga, championnat d'Allemagne. Il est le favori de certains mais d'autres craignent que Messi ne le coiffe au poteau.

Pour patienter avec la cérémonie

Lundi soir, le Ballon d'Or 2021 sera très probablement remis à Robert Lewandowski ou Lionel Messi, les deux favoris du scrutin. Malgré sa perçée automnale, Karim Benzema a peu de chance de mettre fin à la disette française. Disette qui dure depuis 1998 et le succès de Zinédine Zidane. Au XXIe siècle, la récompense a complètement échappé à l'Hexagone. Voilà pourquoi.

Ballon d'Or Depuis 1998, le Ballon d'Or ne parle plus français : les raisons d'une disette IL Y A 18 HEURES