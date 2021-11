C'est un combat qu'il s'est promis de gagner. Et Christian Eriksen est du genre têtu. Non, la dernière image de lui sur un terrain de football ne sera certainement pas celle qui avait bouleversé le monde lors du dernier Euro 2020. C'était il y a plus de cinq mois, déjà. Le 12 juin, l'international danois s'écroulait alors en plein match, peu avant la mi-temps de Danemark-Finlande à Copenhague. S'en suivi un cercle formé par ses coéquipiers pour le protéger des caméras, une sortie sur civière et une attente insoutenable. Avant le communiqué tant attendu de sa fédération, annonçant quelques minutes plus tard d'un "état stable". "Il est conscient, il respire, il peut parler", rassurait son agent. Le pire était évité. Dans les jours suivants, et après une batterie d'examens, il est décidé de lui poser un défibrillateur automatique implantable.

Ad

Depuis cette fin d'après-midi de juin, la vie de Christian Eriksen a radicalement changé. Si l'homme savoure maintenant chaque moment qu'elle lui offre, le joueur, lui, est en manque des terrains. Avec, en fond, une question incessante : est-ce qu'un retour est vraiment envisageable ? "Le football reste l'une des priorités, nous assure l'un de ses coéquipiers à l'Inter Milan, qui l'a recroisé lors de son passage au centre d'entraînement début août. Il veut tout faire pour revenir, et il n'a pas du tout tiré une croix sur sa carrière. Je ne sais pas si ce sera ici ou ailleurs, mais je suis certain qu'on le reverra sur un terrain de football." Pour y parvenir, l'ancien joueur de Tottenham fait en tout cas son possible.

Serie A Un derby animé mais sans vainqueur : Milan et l'Inter se quittent "bons amis" 07/11/2021 À 21:40

Un programme de réathlétisation au Danemark

Après avoir passé plusieurs jours dans sa maison située dans le Quartier Brera de Milan, Eriksen a décidé de repartir au Danemark, et plus particulièrement du côté d'Odense, où il se trouve depuis quelques semaines. Il y est notamment suivi par plusieurs spécialistes, qui lui ont même concocté un programme de réathlétisation dans l'optique d'un come-back. Pourquoi ne pas l'avoir fait en Italie ? Probablement car toutes les structures demandent généralement un certificat médical. "La tâche aurait été compliquée, même pour accéder à une simple salle de musculation", assurait La Gazzetta dello Sport début novembre. En parallèle, tous les examens effectués concernant son arrêt cardiaque ont indiqué que son cœur ne souffrait d'aucune anomalie particulière. Une bonne nouvelle, même si les médecins restent prudents et cherchent encore la cause de son malaise.

Selon les informations de la presse italienne, et uniquement dans l'éventualité où son programme se déroule sans accroc d'ici là, Eriksen pourra augmenter sa charge de travail dès le début de l'année 2022. Avec, qui sait, l'hypothèse de fouler de nouveau les pelouses la saison suivante. Ce ne sera probablement pas en Serie A, qui interdit la pratique sportive aux personnes munies d'un défibrillateur automatique implantable. Puisque le milieu offensif nerrazzuro devra très probablement le conserver, son aventure dans les championnat italien est vouée à se terminer. En attendant, son suivi médical est régulièrement partagé par les spécialistes danois au staff médical de son club.

L'Inter ne le lâche pas, mais son départ est fort possible

Du côté de l'Inter, Christian Eriksen, décisif en deuxième partie de saison dernière pour la conquête du titre, ne tombe pas dans l'oubli. Ses coéquipiers n'hésitent jamais à prendre des nouvelles sur le groupe WhatsApp de l'équipe première. Et Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué du club lombard, décroche régulièrement son téléphone pour faire de même. "Il va bien, il est en excellente forme physique et mentale", faisait savoir le club de Serie A dans un communiqué le 4 août dernier. Il est à noter que la FIFA couvre intégralement son salaire, et que l'Inter a souscrit une assurance relative à la valeur financière du joueur. Dans les prochains mois, une réunion entre l'entourage du joueur et l'état-major de l'Inter est à prévoir pour faire un point sur la situation. Et sur l'avenir, aussi. du joueur et l'état-major de l'Inter est à prévoir pour faire un point sur la situation. Et sur l'avenir, aussi.

Même si toutes les parties en cause aimeraient poursuivre l'histoire commune, le destin a probablement décidé de les séparer. Si l'impossibilité de rejouer en Italie se confirme, Christian Eriksen n'aura d'autres choix que de partir. Mais où ? Selon La Gazzetta dello Sport, plusieurs options sont sur la table. Un retour à l'Ajax Amsterdam serait notamment envisagé, là où Daley Blind poursuit sa carrière grâce à la pose d'un défibrillateur. Mais le quotidien transalpin évoque également une possible arrivée dans le club d'Odense. Pour l'heure, tout ce discours reste toutefois dans le domaine du prématuré. Aujourd'hui, l'international danois savoure son présent sans trop se projeter sur son avenir. Même s'il fera certainement tout pour que le football en fasse partie.

Serie A Naples s'enrhume, la Lazio déroule 07/11/2021 À 19:42