Prime Video, Pascal Dupraz est revenu sur un détail de la mi-temps : l'absence de climatisation dans le vestiaire stéphanois. Tout reste à faire entre Auxerre et Saint-Etienne. Les Verts ont longtemps cru tenir un précieux succès jeudi soir en barrage aller, mais ont vu Gaëtan Perrin tout relancer en vue du match retour (1-1). Ce sera dimanche soir, à Geoffroy-Guichard. Un Chaudron qui sera évidemment plus familier aux Verts. Plus accueillant, aussi. Car au moment d'analyser la rencontre au micro de, Pascal Dupraz est revenu sur un détail de la mi-temps : l'absence de climatisation dans le vestiaire stéphanois.

Sa sortie très rapide des vestiaires, pour laisser les joueurs entre eux pendant la pause, n'avait donc rien d'une méthode de management. "Pourquoi est-ce que j'ai quitté le vestiaire à la pause ? A partir du moment où la clim ne marche pas dans le vestiaire, qu’il fait 35 ou 40 degrés, on fait en sorte qu’il y ait le moins de monde possible dans le vestiaire pour que les joueurs puissent respirer une fois que j’ai donné les modifications que je voulais apporter", a-t-il commencé.

Ils n'ont allumé la clim que lors de l'échauffement

Avant de reprendre, mi agacé, mi taquin. "Est-ce que Guy Roux est passé par là ? Je ne sais pas. On connaissait la pingrerie de Monsieur Guy Roux, il a dû faire des émules. Ils n’ont allumé la clim que lors de l’échauffement des joueurs. J’étais au frais mais j’étais le seul présent. Elle a ensuite été très vite éteinte. Guy Roux ? Je pourrais lui donner l’adresse d’un frigoriste…"

Pascal Dupraz lors d'Auxerre - Saint-Etienne Crédit: Imago

Ce ne fut d'ailleurs pas le seul motif d'agacement du coach stéphanois qui, bien qu'assurant ne "pas chercher d'excuse", est revenu au micro de Prime puis en conférence de presse sur une un duel entre Gaëtan Charbonnier et Mahdi Camara au départ du but auxerrois. "Je ne pleure pas, mais il y avait faute sur l'égalisation, le pied en l'air de Charbonnier qui met une grosse semelle sur Boudebouz", a-t-il estimé. Des faits de jeu… ou de vestiaire qu'il faudra vite évacuer : Saint-Etienne a, dimanche, l'un des matches les plus importants de son histoire à jouer.

