C'est un vrai coup pour le Bayern sur ce mercato, et il concerne un de ses propres joueurs. Annoncé en froid avec la direction bavaroise, puis récemment sur le point de prolonger , Kinglsey Coman a officiellement étendu son contrat avec le champion d'Allemagne en titre. Initialement jusqu'en 2023, son contrat le lie désormais au Bayern Munich jusqu'en 2027.

C'est comme une famille pour moi

"Je suis au club depuis 2015, c'est comme une grande famille pour moi, a notamment déclaré l'international tricolore sur le site internet du club. "Tout est parfait ici. Mes meilleures années de footballeur sont encore devant moi, et je suis ravi de les passer ici au Bayern". Pourtant, le joueur de 25 ans n'affichait pas une telle ferveur il y a quelques mois. Le FC Barcelone, Chelsea et Manchester City s'étaient notamment renseignés sur la situation du joueur.

L'Equipe annonçait que le Français intègrerait Mais le FC Bayern a montré sa puissance, et a sûrement fait une offre remplissant les exigences salariales de Coman. Il y a quelques jours,annonçait que le Français intègrerait le top 3 des joueurs du Bayern les mieux payés avec cette prolongation, derrière Robert Lewandowski et Manuel Neuer.

Il a trouvé sa maison ici

"Il s'est développé comme un joueur de classe mondiale avec nous lors de ses six dernières années. Il est déjà dans l'histoire du club avec son but en finale de la Ligue des champions en 2020, et maintenant il a l'occasion de rentrer encore un peu plus dans la légende du club", s'est réjoui le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Cette saison, Kinglsey Coman a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matches.

Kingsley est pleinement engagé avec le Bayern, il a trouvé sa maison ici. C'est un joueur qui enthousiasme les fans dès qu'il touche le ballon, et c'est pour ça que les supporters viennent au stade. Pour voir de tels joueurs", a déclaré le président du FC Bayern Oliver Kahn. A l'instar de Willy Sagnol ou Franck Ribéry avant lui, Kingsley Coman est définitivement en train de s'inscrire dans la légende du club allemand. Malheureusement blessé depuis la mi-décembre , le Français a aussi assuré ses arrières avec cette prolongation.

