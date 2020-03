Le chaos règne toujours autour du Calcio. Un temps annoncée à huis clos, la demi-finale de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan, prévue mercredi (20h45) à l'Allianz Stadium, a finalement été reportée en raison du coronavirus. Le week-end passé, six rencontres, dont le choc entre la Vieille Dame et l'Inter Milan, avaient subi le même sort. Depuis, la confusion est grande. Et le casse-tête total.

Vers une suspension d'un mois ?

Entre un calendrier à recomposer, des clubs à contenter et une énorme polémique à gérer, les instances sportives sont dépassées. Pendant ce temps, le pays voit l'épidémie du COVID-19 grandir. Au 3 mars, on compte 79 décès et 2 263 malades. Si la santé publique reste la priorité de tous, le football italien, lui, se retrouve dans l'impasse. Lundi soir, c'est Steven Zhang, le président de l'Inter, qui s'en était violemment pris à Paolo Dal Pino, le président de la Ligue italienne, coupable d'une gestion décriée du calendrier après les nombreux reports.

A man runs in front of one of the closed gates of the San Siro Stadium on February 27, 2020 in Milan, Italy.Getty Images

Mais outre le ballon rond, c'est bien tout le monde du sport transalpin qui est touché. Et par mesure de précaution, le gouvernement du Premier ministre Giuseppe Conte pourrait bien envisager de le suspendre temporairement. En effet, le Comité scientifique réclamé par ce dernier préconise, selon l'agence de presse ANSA, d’éviter pendant 30 jours les manifestations (sportives y compris) engendrant l’affolement de personnes et le non-respect de la distance de sécurité (1 mètre). Une mesure similaire à celle de La Ligue suisse de football (SFL), qui a décidé lundi de suspendre jusqu'au 23 mars les Championnats des deux premières divisions.

Si cette mesure est adoptée, la Serie A serait alors suspendue pendant un mois. Même chose pour les divisions inférieures et l'ensemble des autres sports. Autre solution : la totalité des matches se déroule à huis clos durant cette période de 30 jours. Concernant les courses cyclistes, notamment les Strade Bianche (7 mars), la Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) et Milan-San Remo (21 mars), le maintien annoncé lundi pourrait être remis en cause.