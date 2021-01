Un cauchemar qui ne finit plus. Depuis vendredi dernier et une humiliation dans le derby face à la Lazio Rome (3-0), l'AS Rome vient d'en enchaîner une deuxième, mardi soir, face à La Spezia. Et celle-ci fera date. Tout d'abord car les Giallorossi ont été éliminés de la Coupe d'Italie (2-4 a.p) à domicile par une équipe promue en Serie A cette saison. Puis, ensuite, pour deux expulsions... en moins d'une minute. Probablement un record mondial. D'abord Gianluca Mancini (90''51) puis le gardien Pau Lopez (91''29). Malheureusement pour les tifosi romain, la soirée ne s'est pas arrêtée là.