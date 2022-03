La tête basse, le visage fermé, Lautaro Martinez avait décidé de demander pardon à la "Curva Nord" après la défaite de l'Inter Milan face à Sassuolo (0-2), le 20 février dernier. Pour la défaite, d'abord. Mais aussi pour sa nouvelle contre-performance, ensuite. Depuis plusieurs semaines, le "Toro" est devenu inoffensif. Il ne fait même plus peur à personne. Son dernier fait d'armes ? Le 17 décembre sur la pelouse de la Salernitana. Depuis, un penalty converti en Supercoupe d'Italie contre la Juve (2-1)... et puis plus rien. Pas un but, pas une passe décisive.

Ad

En Ligue des champions, l'Argentin n'a pas laissé de traces non plus, contrairement aux dernières saisons. Il s'était alors exalté dans des arènes comme le Santiago Bernabeu de Madrid, le Signal Iduna Park de Dortmund ou encore le Camp Nou de Barcelone. L'Inter espère que celle d'Anfield pourra le réveiller le 8 mars prochain lors du huitième de finale retour à Liverpool (0-2 à l'aller). Sur le banc face au Genoa vendredi dernier, Lautaro est entré en deuxième mi-temps sans parvenir à encorner le "Grifone" (0-0).

Serie A L'Inter n'a pas fait mieux que son voisin 25/02/2022 À 22:00

"Il ne lui arrive rien de spécial, a prévenu son compatriote Juan Sebastian Veron dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. Vous connaissez un attaquant qui marque à chaque match ? Il est évident qu'il traverse une période de moins bien. Mais c'est un attaquant fantastique, moderne : il est bon avec les pieds, habile dans la surface et bon de la tête. Pour les milieux de terrain, c'est toujours un avantage d'avoir ce profil en attaque. Tu sais où lui mettre le ballon, puis c'est lui qui gère le reste. Il lui suffit d'un but pour se débloquer." Simone Inzaghi, son entraîneur, espère que ce sera pour ce mardi soir face à l'AC Milan, en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. "J'ai toujours une grande confiance en lui, c'est un grand joueur", aime marteler le technicien des Nerazzurri, qui n'hésite pourtant jamais à lui faire rejoindre le banc en cours de match.

Une gestion qui irrite le joueur

En 34 matches toutes compétitions confondues, Lautaro Martinez a ainsi été remplacé à 25 reprises, souvent pour laisser sa place à Alexis Sanchez. S'il en a donc maintenant l'habitude, l'international argentin, souvent nerveux, peine de plus en plus à cacher sa lassitude au moment de sortir du terrain. Il faut dire qu'il n'a jamais aimé ça, en témoigne son altercation avec Antonio Conte la saison dernière lors d'un Inter-Roma pourtant sans enjeu. Les deux hommes s'étaient sérieusement chauffés, avant d'en plaisanter à l'entraînement le jour suivant dans une mise en scène devenue culte

Cette fois, Lautaro n'en est pas encore arrivé jusque-là. Mais cette gestion n'arrange rien à sa crise, forcément. Et son jeu s'en ressent, son but manqué face à Sassuolo en étant probablement le symbole. Le problème pour l'Inter, c'est que son rendement négatif influe directement sur les résultats de l'équipe. Il n'en est pas le seul coupable, certes. Mais quand même l'un des responsables, lui dont l'explosion définitive est attendue. Encore plus après sa prolongation jusqu'en 2026 , signée en octobre dernier avec, à la clé, une revalorisation salariale estimée à 6 millions d'euros, contre 2,5 millions auparavant. Ses dirigeants espèrent maintenant le voir passer la barre symbolique des 20 buts en championnat, un cap pas encore franchi.

Depuis début février, le club champion d'Italie patine. Au compteur, trois défaites (AC Milan, Liverpool et Sassuolo), deux nuls (Napoli, Genoa) et une seule victoire (face à la Roma en Coupe d'Italie). Symbole de cette crise, une attaque muette comme rarement. A ce jour, l'Inter cumule 53 tirs consécutifs sans le moindre but. C'est sa plus longue série depuis février 2019 (54 tirs). Alors que la règle du but à l'extérieur existe toujours en Coupe d'Italie, les Nerazzurri feraient bien de se souvenir du chemin qui mène à la cage adverse.

Le duo avec Dzeko, un problème ?

Après deux saisons passées à former un duo redoutable avec Romelu Lukaku, Lautaro, lui, a dû se réinventer aux côtés d'Edin Dzeko. Pas simple. Aux côtés du Belge, l'Argentin avait ses habitudes. Les deux joueurs se connaissaient par cœur, avec des mouvements répétés, intégrés et absorbés à la perfection. Leur complémentarité était évidente, en dehors comme sur le terrain. Quand l'un se proposait en pivot, l'autre prenait la profondeur. L'attaquant de Chelsea aimait également démarrer ses courses sur les côtés, laissant l'axe totalement libre à son compère. Leurs qualités se mariaient à la perfection. La "LuLa" a terrorisé les défenses italiennes pendant deux ans, et elle manque probablement aux deux protagonistes aujourd'hui.

"Il me manque sur le terrain, j'aurais pu mourir sur le terrain pour lui (...) Il est dans le top 3 des coéquipiers que j'ai pu avoir dans ma carrière. Le voir jouer Chelsea avec moi dans le futur ? Non... Il peut rester à Milan, je reviendrai", lâchait même "Big Rom" en décembre dernier dans une désormais fameuse interview accordée à Sky Italia. Pour l'heure, ce retour reste hypothétique malgré des rumeurs de plus en plus insistantes. Alors, Lautaro ferait bien de prendre son mal en patience et peaufiner son entente avec Dzeko, prometteuse (26 buts toutes compétitions confondues) mais beaucoup moins fluide que la précédente. Il faut dire que si le 3-5-2 n'a pas bougé, Conte et Inzaghi ont deux façons très différentes de le concevoir.

"Pour moi, les deux profils ne se complètement pas vraiment, estimait Giuseppe Bergomi, légende du club lombard et consultant pour Sky Italia. Tu n'as plus un joueur qui prend la profondeur, mais uniquement des joueurs qui viennent à l'encontre du jeu. J'espère que l'Inter va rapidement récupérer Correa car ses caractéristiques collent parfaitement avec les deux."

Pour Mario Sconcerti, éditorialiste réputé du Corriere della Sera, le duo Dzeko-Lautaro n'est pas assez complémentaire non plus. "Le Bosnien l'abandonne souvent au milieu des adversaires car il a ses propres caractéristiques, écrivait-il le 20 février. Il évolue souvent loin de l'autre attaquant. Avec Lukaku, qui pouvait également venir chercher le ballon assez loin de la surface, la défense adverse était déjà éparpillée au moment où Lautaro le recevait." "Il y a un problème d'assemblage, Dzeko est très bon dans la construction mais il est encombrant devant, obligeant son coéquipier à dézoner et trouver de l'espace ailleurs", résumait Aldo Serena, ancien attaquant de l'Inter, à La Gazzetta dello Sport.

Des rumeurs de départ

Après neuf matches consécutifs sans marquer, le "Toro" doit également composer avec des médias italiens jamais lassés par le mercato. Malgré sa prolongation, la presse transalpine estime qu'il n'est plus "intouchable" et qu'une offre "à la hauteur des attentes de l'Inter" pourrait remettre la suite de l'histoire en cause. De son côté, le club lombard a déjà avancé ses pions dans plusieurs dossiers, dont notamment celui de Gianluca Scamacca, impressionnant avec Sassuolo cette saison. Selon plusieurs sources, les Nerazzurri sont même en pole position pour celui qui est considéré comme le futur avant-centre de la Nazionale.

"Lautaro est heureux à l'Inter, prévenait toutefois son agent Alejandro Camano à FCInter1908. Son succès personnel ne l'intéresse pas, il veut simplement que l'Inter gagne. Lautaro n'est pas préoccupé par Lautaro, Lautaro est préoccupé par l'Inter. C'est un joueur de classe mondiale, tout le monde doit être tranquille. Tout va passer. Il est heureux à l'Inter et veut tout simplement rendre heureux les tifosi." Alors, quoi de mieux qu'un but dans un derby pour y parvenir... ?

Serie A L'AC Milan n'a pas bien géré son affaire 25/02/2022 À 19:46