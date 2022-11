La France vient d’avoir son psychodrame Karim Benzema , le Sénégal a eu son traumatisme Sadio Mané. Tandis que les Bleus ont perdu leur ballon d’Or, blessé à la cuisse, vendredi, les Lions de la Teranga ont eux appris jeudi qu’ils allaient devoir se passer de leur meilleur joueur, 2e à la course au plus prestigieux des trophées individuels cette année.

Sorti sur blessure le 8 novembre dernier avec le Bayern Munich, le joueur de 30 ans n’a pas réussi à remporter sa course contre la montre pour participer au Mondial. Un pari que son sélectionneur, Aliou Cissé, avait pris au moment de l’appeler dans sa liste de 26 joueurs, malgré les doutes qui entouraient l’état de santé de l’ancien attaquant de Liverpool, touché au péroné droit

"Je suis peiné, d'abord, pour Sadio Mané, on ne cache pas son importance pour l'équipe du Sénégal", a regretté l’ancien joueur du PSG, de Montpellier, de Sedan ou de Nîmes, à quelques heures de l’entrée en lice des siens face au Pays-Bas, ce lundi (17h, "beaucoup manquer au Sénégal". Et pour cause, l’apport du joueur passé par Metz, est considérable, tant par son expérience que par son importance dans l’histoire récente de la sélection sénégalaise. , a regretté l’ancien joueur du PSG, de Montpellier, de Sedan ou de Nîmes, à quelques heures de l’entrée en lice des siens face au Pays-Bas, ce lundi (17h, à suivre en direct commenté sur Eurosport.fr ). Il n’a pas caché que Mané allait. Et pour cause, l’apport du joueur passé par Metz, est considérable, tant par son expérience que par son importance dans l’histoire récente de la sélection sénégalaise.

La première coupe d’Afrique des nations du pays, remportée en janvier au Cameroun ? C’est Mané, auteur de 3 buts et 2 passes décisives tout au long de la compétition, qui lui a offert en inscrivant le dernier tir au but en finale face à l’Egypte (0-0, 4-2 t.a.b). La présence de la 18e nation au classement Fifa à ce Mondial au Qatar ? C’est encore l’œuvre de Mané, auteur d’un nouveau tir au but décisif face aux Pharaons en mars.

D’où cette question légitime : les Sénégalais, quart de finalistes du Mondial 2002, qui ambitionnaient de devenir, peut-être, la première équipe africaine à accéder au dernier carré de la grand-messe du football mondial, peuvent-ils toujours viser aussi haut ? "Comme tous les entraîneurs, j'ai constitué une équipe autour du ou des meilleurs joueurs, mais il y a un groupe, un collectif, avec des joueurs expérimentés et des jeunes prêts à relever les défis", a répondu Aliou Cissé, pour dire que son édifice ne reposait pas seulement sur celui qui a grandi à Bambali.

Pourtant, tout le monde, à commencer par les premiers adversaires du Sénégal, s’accordent à dire que le coup est rude pour les champions d’Afrique : "Je suis triste pour lui. Je sais à quel point il avait travaillé dur et à quel point il voulait être important pour le Sénégal. C'est une grande perte pour eux, j'espère que nous saurons en profiter", a ainsi déclaré le Néerlandais Virgil Van Dijk, ancien coéquipier de Mané chez les Reds.

"Mané est un joueur extraordinaire, a poursuivi le coach des Bataves, Louis Van Gaal. Je suis un fan de Mané, il peut ouvrir des brèches. Il va beaucoup manquer au Sénégal.""Sadio est notre leader technique, on aurait aimé l'avoir ici, mais Dieu en a décidé autrement. On est tous solidaires dans cette affaire, c'est une perte pour l'équipe", a rajouté le Monégasque Krépin Diatta, à qui cette absence devrait finalement profiter, en termes de temps de jeu.

"Il nous est arrivé de jouer des matches sans Sadio Mané, même si c'est vrai que ce n'était pas des adversaires de l'envergure des Pays-Bas. Mais l'expérience de la Coupe du monde 2018, des différentes CAN et notre statut de champions d'Afrique nous réconfortent, nous donnent confiance", a affirmé le sélectionneur sénégalais. Ce dernier sait bien que, privé des arabesques de Mané, il peut toutefois s’appuyer sur de solides certitudes dans son 4-3-3.

A commencer par sa défense de fer, incarnée par la charnière centrale Diallo-Koulibaly. Entre ses tauliers (Ciss, Gueye, Kouyaté, Sarr) et des jeunes talents désireux de se mettre en valeur (notamment le Marseillais Bamba Dieng, l’ancien Rennais Ismaila Sarr ou l’ex-Rémois Habib Diallo), il peut nourrir quelques espoirs que ce coup de massue ne dérègle pas une machine bien rodée. Et les reproches sur le jeu défensif et souvent soporifique des Lions de la Teranga pourraient s’estomper si cela permet aux coéquipiers de Nampalys Mendy de franchir les phases de poule.

"Le premier match est toujours le plus important, il donne le ton. Le Sénégal est champion d'Afrique, ce n'est pas juste un adversaire lambda. On n'aura pas Memphis Depay, il ne démarrera pas. Eux doivent gérer l'absence de Mané. Donc, la question sera de voir comment les deux équipes vont gérer cela". Un bonheur dont le Sénégal avait été privé, il y a 4 ans, en Russie, de la plus cruelle des manières, puisqu’il avait sauté au fair-play, pour deux cartons jaunes de plus, face au Japon. C’est Louis Van Gaal, finalement, qui a le mieux résumé les enjeux de ce match inaugural :

"J'ai aussi gagné tous nos premiers matches depuis que je suis à la tête de cette sélection, espérons avoir la même chance...". Après la perte de Mané, le Sénégal pourrait en avoir besoin. L’Equateur ayant dominé nettement le Qatar en ouverture de ce Mondial (0-2) , le vaincu sera d’emblée sous pression en vu d’une qualification en huitième avant d'affronter El Tri. Alors que le Sénégal a remporté son premier match de Coupe du monde lors de ses 2 premières participations, en 2002 et 2018, Aliou Cissé compte aussi un peu sur sa bonne étoile :. Après la perte de Mané, le Sénégal pourrait en avoir besoin.

