Neymar a connu de multiples désillusions, aussi bien avec le Brésil en 2014 et en 2018, qu'en club avec les divers échecs du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Mais celle-ci est particulièrement douloureuse, pas forcément parce que c'est la plus récente. "C'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a rendu paralysé pendant 10 minutes, a révélé le Brésilien. Et juste après j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement."

Le choc est d'autant plus difficile à encaisser que cette Seleçao avait toutes les armes pour décrocher un titre mondial qui la fuit depuis 2002. Mais elle a payé au prix fort un relâchement coupable que la Croatie a parfaitement exploité pour égaliser juste avant la fin de la prolongation. "Je suis fier de mes coéquipiers car ils ne manquaient pas d'engagement et de dévouement, a souligné Neymar. Ce groupe le méritait, nous l'avons mérité, le Brésil le méritait... Mais ce n'était pas la volonté de Dieu ! Cela valait la peine de ressentir l'affection de chacun..."

Ça va faire mal pendant longtemps", a conclu Neymar, qui va désormais devoir se remobiliser pour aborder la deuxième moitié de la saison avec le PSG. Neymar a laissé planer le doute sur son avenir en sélection après l'élimination d'un Brésil en état de choc. Un pays qui n'a pas compris le choix de Tite, qui a quitté son poste de sélectionneur, de ne pas faire tirer son leader offensif plus tôt dans cette séance. La plaie va être longue à cicatriser.

