C'était presque un classique de l'histoire de la Coupe du monde . Pendant de longues minutes, ce Pays-Bas – Argentine a pourtant longtemps ressemblé à un quart de finale sans histoire autre que celle, déjà contée, du génie de Messi . Et puis, tout s'est emballé. Sous l'impulsion du coaching de Louis van Gaal, les Pays-Bas ont repris confiance, ont réduit l'écart pour une fin de match complètement folle.

Ad

Alors que l'état d'esprit global du match avait été plutôt correct jusque-là, la réduction de l'écart néerlandaise et l'envie de gagner du temps des Argentins a fait complètement basculer la rencontre. Ce fut une guerre, avec des coups, des tacles, des mauvais gestes et de mauvaises attitudes. L'échauffourée provoquée par Leandro Paredes après un enchaînement tacle dangereux et dégagement sur le banc adverse a symbolisé cette détestation mutuelle, venant aussi renforcer certaines rancœurs éternelles, comme celle entre le sélectionneur néerlandais et Angel Di Maria.

Coupe du monde Messi : "La FIFA ne peut pas mettre un arbitre comme ça" IL Y A UNE HEURE

Bref, ce fut dès lors une succession de contacts rugueux et d'un mano a mano musclé. Alors, quand l'Argentine a validé son ticket pour les demi-finales après une séance de tirs au but sur un fil, les joueurs de l'Albiceleste n'ont pas pu se retenir, allant provoquer volontairement les Néerlandais. Cette photo, la voici et chacun se fera son opinion.

Messi très énervé par van Gaal

Mais la douceur d'une qualification dans le dernier carré n'a pas fait redescendre ces Argentins au sang chaud et décidément bien émotifs. Après coup, Messi s'est dirigé vers le banc néerlandais pour aller s'expliquer avec van Gaal et Edgar Davids. D'ailleurs, selon la presse argentine, la célébration de Messi après son penalty marqué était destinée au sélectionneur néerlandais, qui avait affirmé en conférence de presse jeudi que le capitaine argentin ne se mettait en action que lorsque le ballon était dans sa zone.

Van Gaal te répète qu'il fait du beau jeu mais ils n'ont fait qu'envoyer des longs ballons", a-t-il notamment lâché. "C'est vrai que ça a blessé Leo un peu, a reconnu Lionel Scaloni après le match. Je ne veux pas donner de conseils à van Gaal mais faire ça, ça fait jouer Messi de manière très émotionnelle". Au micro de la TV argentine, Lionel Messi, pourtant pas le plus sanguin de tous, était très remonté contre Louis van Gaal ( et aussi beaucoup contre l'arbitre ). "", a-t-il notamment lâché. ", a reconnu Lionel Scaloni après le match.".

Lionel Messi célèbre son but avec l'Argentine face aux Pays-Bas Crédit: Getty Images

Messi, encore lui, était encore d'humeur belliqueuse au moment de répondre à la télévision argentine, juste après le match. Alors qu'un joueur néerlandais semblait l'observer d'un peu trop près, le numéro 10 eu une attitude très offensive. "Qu'est-ce tu regardes toi ?! Dégage de là", lâchait-il en direction d'un joueur qui n'apparaît pas dans le cadre de la caméra. Au point que c'est le journaliste argentin qui calma la Pulga.

Côté néerlandais, les mots furent moins violents. Seul van Gaal, justement, a critiqué l'attitude des Argentins. "Tout le temps qu'ils ont gagné…", a-t-il expliqué en référence aux secondes grattées par la troupe de Scaloni. Bref, une fin de match brûlante pour une rivalité qui a ajouté encore un épisode à une saga déjà chargée.

Coupe du monde Génie de Messi, coup franc de légende et Paredes pyromane : les tops et flops IL Y A 2 HEURES