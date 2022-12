On a beau chercher, encore et encore, on ne trouve aucune origine italienne à Kylian Mbappé. Malheureusement. Ici, dans la Botte, on en aurait pourtant bien besoin. Et ce n'est pas Roberto Mancini, le sélectionneur de la Nazionale, qui dira le contraire depuis son canapé où, comme nous, il regarde le Mondial 2022. Au passage, après trois semaines de compétition, nous pouvons tirer deux avantages à une non-qualification de la Nazionale. Le premier, c'est que nous avons évité une nouvelle élimination au premier tour, comme en 2010 ou 2014. Habile, non ? Les Allemands feraient bien d'en prendre de la graine. Et le deuxième, c'est que nous sommes libres de nos mouvements. Inutile de calquer notre programme en fonction des jours et horaires des matches de la sélection : il n'y en a pas. Libres comme l'air, on vous dit. On profite de la compétition comme n'importe quel spectateur lambda, ristretto à la main.

fuoriclasse lorsqu'on en voit un. L'attaquant du PSG en est un. Dimanche dernier, orphelins des matches de Serie A à 15h, plus de cinq millions de téléspectateurs italiens (5.136.000 selon le rapport d'audience) étaient ainsi devant la chaîne Rai 1 pour regarder France-Pologne. Au pays où tous les matches du Mondial sont en clair, un huitième de finale reste un évènement difficile à rater, encore plus un dimanche. Et s'il serait mentir que d'écrire que l'Italie était derrière les Bleus, il serait un peu plus vrai de dire que Kylian Mbappé a émerveillé le pays . En famille, entre amis, au bar ou au restaurant, les "Mamma mia !" ont certainement fusé au moment du doublé exceptionnel de l'international français. Ici, sur les terres de Giuseppe Meazza, Silvio Piola, Gianni Rivera ou encore Roberto Baggio, on sait reconnaître unlorsqu'on en voit un. L'attaquant du PSG en est un.

Si la France gagne le Mondial, le Ballon d'Or est pour lui

Le lendemain du match face à la Pologne, c'est l'ensemble de la presse italienne qui a salué la performance du Bondynois. Une constante ces dernières années. Si le PSG de Nasser al-Khelaïfi n'est pas vraiment dans le cœur de la grande majorité des observateurs et tifosi, Kylian Mbappé, lui, fait en effet l'unanimité. Voici quelques extraits de ce qu'on pouvait lire sur lui, lundi.

Repubblica : "Mbappé est le nouveau Pelé. Il a tout : pied droit, gauche, tête. Mais il est surtout le premier joueur de l'histoire à marquer 9 buts en Coupes du monde à même pas 24 ans. Hier, ils l'ont chronométré à 35 km/h (...) Vous vouliez le futur ? Le voilà"

Gazzetta dello Sport : "Il réalise deux chefs-d'œuvre à exposer au Louvre, même au risque de prendre de la soupe des écologistes (...) Pour l'instant, il est le patron de la Coupe du monde (...) La France a un martien"

La Stampa : "C'est un phénomène"

Corriere della Sera : "Le nouveau Roi de France"

Interrogé par nos soins, Paolo Condò, grande plume du quotidien La Repubblica et consultant Sky Sport, a accepté de revenir plus en profondeur sur celui qui le fait penser à une "voiture quatre roues motrice", comme "Ronaldo le Brésilien à l'époque". "Si on change de sport, il me rappelle la façon de skier d'Alberto Tomba (médaille d'or aux JO de 1992, ndlr), poursuit-il. En plus de sa capacité dynamique qui, aujourd'hui, me semble sans égal, Mbappé a ajouté une habileté balistique extraordinaire lorsqu'il est à l'arrêt, comme le deuxième but face à la Pologne. Si la France gagnera le Mondial, il remportera certainement le prochain Ballon d'Or." Et cela tombe plutôt bien pour "Kyky", puisque le journaliste est justement celui qui vote pour l'Italie à l'élection de la prestigieuse récompense individuelle. Il aurait presque déjà une voix.

"Mbappé est tout simplement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, estime Matteo Moretto, un autre confrère basé à Milan. Pour moi, il est à égalité avec les plus grands. C'est un joueur qui peut te changer l'équilibre d'un match à n'importe quel moment, comme Lionel Messi. Il n'a jamais un temps mort, ou même une pause. Il est tout simplement incroyable. Messi est peut-être plus imprévisible mais Mbappé, tu ne peux pas le contenir. Sa vitesse, sa force physique... Il a tout du joueur moderne. Je pense que c'est quelqu'un de très ambitieux. Certes, il a décidé de rester au PSG pour des raisons économiques et de projet. Mais je pense que d'ici deux ou trois ans, il voudra tenter quelque chose de nouveau."

"Il deviendra une légende"

Au lendemain de la victoire face au Danemark (2-1), La Repubblica écrivait que Kylian Mbappé était le "fils du vent". "Le vent le traverse depuis qu’il est né, c’est la matière avec laquelle il est fait, un joueur à rafales et aucun vent contraire ne peut le ralentir", pouvait-on lire dans les colonnes du quotidien généraliste. Mardi, dans son édition, La Gazzetta dello Sport consacrait une double page à l'international français. Son titre ? "C'est le plus fort à 23 ans". Avec, en fond, les photos de Pelé, Maradona, Cruyff, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Messi. Autant dire la table des grands. Et de rajouter : "Cristiano a connu sa première saison à plus de 10 buts en championnat à 22 ans, Kylian dans l'année de ses 18. Messi a marqué au Qatar son premier but dans un match à élimination directe d'un Mondial, Kylian l'a fait à la première occasion. Cruyff a commencé à l'Ajax très jeune, à 17 ans. Mbappé encore plus, à 16. La comparaison qui tient le plus est avec Pelé, comme si un fil liait les deux phénomènes dont les deux noms riment."

Pour Paolo Condò, il est toutefois encore trop tôt pour placer Mbappé dans l'histoire du football. "Pensons plutôt à profiter de ses performances, plaide le journaliste. Pour revenir à ma comparaison avec le ski, on pourrait dire que c'est un champion qui, au premier intermédiaire des 24 ans, est au même niveau technique que Pelé, Maradona et Messi. Au niveau des trophées, c'est encore mieux." En deux éditions et onze matches en Coupe du monde, Mbappé a inscrit 9 buts. De quoi égaler le total en carrière de Lionel Messi et dépasser celui de Cristiano Ronaldo (8). C'est le premier joueur à atteindre un tel total avant ses 24 ans juste devant Pelé. Il en a également profité pour devenir le deuxième meilleur buteur des Bleus de l'histoire du Mondial derrière Just Fontaine dans le viseur (13 buts).

"Moi, je suis amoureux de Kylian Mbappé depuis sa période à Monaco, conclut le journaliste Fabrizio Romano. C'est un joueur extraordinaire qui peut certainement devenir le meilleur du monde avec Erling Haaland. Certes, les deux sont très différents. Mais pour moi, cette concurrence peut ressembler à celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est l'avenir du football. Mbappé est le joueur moderne par excellence : vitesse, qualité, buts et une structure physique impressionnante. Il a tout du fuoriclasse. Je suis toujours déçu quand je lis certaines critiques sur certains choix de carrière liés au mercato. Les gens parlent sans savoir. Ils devraient comprendre que lorsqu'on parle de clubs comme le PSG, le Real Madrid et beaucoup d'autres, les joueurs gagnent toujours beaucoup d'argent. Il n'y a que ça qui fait la différence. Mbappé est le futur du football et il deviendra une légende. Ses statistiques dans les compétitions prouvent qu'il l'est déjà. Il écrira l'histoire et remportera le Ballon d'Or dans le futur. C'est l'excellence du football français." On va quand même vérifier une dernière fois s'il n'a pas quelques origines italiennes, juste pour être sûr...

