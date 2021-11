Et maintenant, le duel face à Lyon. Secoué par l'agression de sa joueuse Kheira Hamraoui et la mise en examen de sa coéquipière Aminata Diallo cette semaine, le Paris Saint-Germain est très loin d'être dans des conditions idéales pour défier les Lyonnaises dans un choc qui s'annonce déjà déterminant pour la course au titre. Affiche suprême chez les féminines, OL-PSG, programmé au Parc OL et diffusé sur Canal+ en prime time dimanche soir (21h00), bénéficie d'un coup de projecteur dont ses actrices se seraient finalement bien passées.

Le milieu du ballon rond reste stupéfait après le guet-apens dont a été victime Hamraoui la semaine passée, une information révélée par le quotidien L'Equipe mercredi, peu de temps après l'interpellation de sa coéquipière Aminato Diallo, témoin de la scène entendue pendant deux jours par la police, avant d'être relâchée. Le 4 novembre, l'internationale française de 31 ans, ramenée chez elle par Diallo après un dîner d'équipe, s'est faite extraire du véhicule par deux hommes masqués qui l'ont "rouée de coups sur les jambes avec une barre de fer" avant de prendre la fuite, a expliqué la procureure de Versailles.

"Avant tout mental"

Le groupe parisien, informé de l'attaque, a eu les nerfs solides mardi contre le Real Madrid, remportant 4-0 le choc de son groupe en Ligue des champions, devant les 18.000 spectateurs du Parc des princes et avec Diallo titulaire, en l'absence de Hamraoui. Le premier obstacle passé et, déjà, les regards étaient tournés vers Lyon. "Il y aura à nouveau un beau stade, à nouveau du public, à nouveau une grande équipe. Le match de Lyon, ce sera avant tout mental", a alors prédit l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle, une formule qui prend un sens accru après les développements ultérieurs.

PSG-Real Madrid Crédit: Getty Images

Les jours suivants, le club s'est en effet retrouvé dans l'oeil du cyclone avec l'interpellation de Diallo et son interrogatoire à rallonge, couplé à la garde à vue d'une connaissance en détention provisoire à Lyon. Une autre internationale du PSG, Sakina Karchaoui, présente dans la voiture avec les deux joueuses au début du trajet, avant l'agression, a aussi été entendue par les enquêteurs, qui étudient aussi la piste d'une vengeance d'ordre privé selon L'Equipe et RMC.

amies". déplore la mise en scène parfaitement artificielle d'une rivalité entre elle et Kheira Hamraoui qui justifierait qu'elle s'en soit prise à sa coéquipière", a d'ailleurs soutenu son avocat Mourad Battikh, dans un communiqué transmis à l'AFP. La police s'est un temps concentré sur la piste d'une rivalité sportive, entre Hamraoui la titulaire et Diallo la remplaçante qui évolue au même poste, une hypothèse qui a surpris en interne où les deux femmes sont décrites comme "". Diallo, 26 ans, "conteste formellement" les accusations l'ayant visée et "", a d'ailleurs soutenu son avocat Mourad Battikh, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Aminata Diallo avec le numéro 20, et Kheira Hamraoui (avec le numéro 14) avec le PSG Crédit: Getty Images

Report refusé

Bouleversé par l'affaire, le PSG a annulé ses activités médias avant la rencontre à Lyon, qu'il a tenté de faire reporter. La Fédération française de football, organisatrice du championnat, a repoussé la requête, formulée tardivement. Le choc entre l'OL et le PSG, deux équipes parfaitement lancées en championnat (7 victoires chacune), aura donc lieu comme prévu dimanche, quatre jours avant un déplacement des Parisiennes jeudi (21h00) au stade Alfredo di Stefano de Madrid pour la deuxième manche contre le Real.

Le club de la capitale misera sur sa prolifique attaquante Marie-Antoinette Katoto pour tenter de faire trembler la défense de Christiane Endler. La gardienne chilienne, passée du PSG à l'OL à l'intersaison, portait le brassard mercredi contre le Bayern Munich (2-1) en l'absence de la capitaine Wendie Renard, toujours à l'infirmerie.

Ellie Carpenter au duel avec Klara Buhl lors du match opposant Lyon au Bayern Munich, le 10 novembre 2021 en Ligue des champions féminine Crédit: Getty Images

