Un match, deux points et une pauvreté dans le jeu qui inquiète : n’y allons pas par quatre chemins, le vice-champion du monde est proche d’une déconvenue. Sans victoire contre l’Ecosse, mardi (21h00), la Croatie prendra la porte dans cet Euro. La faute à une défaite inaugurale contre l’Angleterre (0-1) suivie d’un match nul décevant contre la République tchèque vendredi (1-1). Alors forcément, c’est les traits tirés que Luka Modric a récupéré son trophée d’homme du match décerné par l’UEFA.

"Nous gardons un goût amer de ce match, déclarait le capitaine croate à l’issue de la rencontre. Nous espérions gagner et nous n'y sommes pas parvenus. Nous sommes entrés dans le match de la mauvaise manière, désorganisés." Une analyse sans fioriture. Mais une confirmation de plus – s’il en fallait une – que le milieu de terrain du Real Madrid est le leader des Vatreni, dans la parole est dans les actes.

Modric ne se cache pas

Contre l’Angleterre, Modric avait déjà été l’un des rares Croates à tenir son rang, avec un rôle plus offensif que face à la République tchèque, face à qui Zlatko Dalic avait fait le choix d’un 4-2-3-1 avec son capitaine dans un double-pivot. Qu’importe son rôle, qu’importe qu’il vienne chercher le ballon très bas ou non, Modric ne se cache pas : l’intéressé récupère trois ballons par match en moyenne dans cet Euro, pour 90% de passes réussies et un peu plus de 18 km parcourus depuis le début de la compétition.

A 35 ans, l’ancien de Tottenham n’est évidemment plus le même qu’il y a quelques années. Mais le Ballon d’Or 2018 continue de tenir sa sélection à bout de bras, dans la lignée d’une saison encore très pleine au Real. Lors de l'exercice qui vient de s'achever, il a été le joueur de champ le plus utilisé par Zinedine Zidane derrière Karim Benzema et Casemiro, avec 48 matches toutes compétitions confondues. Le tout en enregistrant son plus haut total de buts en Liga (5) depuis son arrivée en Espagne.

4 victoires depuis septembre 2020 pour la Croatie

Pas étonnant, donc, de l’avoir vu prolonger avec les Merengue pour une saison de plus en mai dernier. En sera-t-il de même en sélection ? Difficile à savoir, alors qu’un doute subsiste sur sa participation ou non au Mondial 2022. Mais le simple fait de se poser la question souligne le problème majeur du vice-champion du monde en titre : son incapacité à se renouveler.

Il ne s’agit pas ici de parler d’âge. Modric est le seul joueur de plus de 32 ans dans cette sélection, et seuls quatre éléments ont dépassé la trentaine. Mais quatre titulaires du Mondial 2018 ont arrêté depuis, et Dalic a du mal à compenser certaines de ces absences, à l’image de celle de Mario Mandzukic en pointe. Perisic, Kovacic, Rebic ou encore Brozovic : il reste largement de quoi faire. Le premier l'a d'ailleurs montré contre les Tchèques... après une copie très moyenne contre l'Angleterre. Une chose est sûre : il y a normalement de quoi passer le cap des poules dans un Euro à 24, au moins. Mais la Croatie patine.

Et les problèmes ne datent pas d’hier. Depuis septembre 2020, les coéquipiers de Dejan Lovren ont disputé 15 matches, avec un bilan dans le rouge : 4 victoires, 3 nuls, 8 défaites. Avec deux de ces succès acquis contre Chypre et Malte. Ne pas ajouter un cinquième succès à cette maigre collection contre l’Ecosse serait rédhibitoire. "Nous n'avons pas montré le vrai visage de la Croatie lors des deux derniers matches, a admis Perisic lundi. Nous devons nous améliorer et jouer beaucoup mieux. Ce ne sera pas facile, mais nous avons prouvé dans le passé, lorsqu'il fallait le faire, que nous étions la vraie Croatie". Et la vraie Croatie ne se résume pas à Modric.

