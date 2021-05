La bombe est énorme, et elle était aussi inattendue. Dans sa liste de 24 joueurs, alors que 26 sont autorisés par l'UEFA pour le prochain Euro, Luis Enrique a décidé de se passer de Sergio Ramos, capitaine aux 180 sélections avec la Roja, qui manquera une compétition internationale pour la première fois depuis 2004. Conséquence (ou non) de cette mise à l'écart du défenseur emblématique de 35 ans, Aymeric Laporte est appelé pour la première fois avec la sélection espagnole.

Jusque-là seulement pré-selectionné avec l'équipe de France, le défenseur de Manchester City, champion d'Angleterre en 2021, avait fait le choix il y a quelques semaines de jouer pour l'Espagne en sélection . Il a été entendu par son sélectionneur, et ira à l'Euro avec trois de ses partenaires en club : Eric Garcia, Rodri et Ferran Torres.

Aucun joueur du Real Madrid, une première en compétition internationale

Dans le reste de la liste, on retrouve deux champions d'Espagne avec l'Atlético Madrid (M. Llorente et Koke), trois joueurs du FC Barcelone (Alba, Busquets et Pedri) et... aucun du Real Madrid ! Une première en compétition internationale (Euro et Coupe du Monde confondus) pour la Roja, qui ne manquera pas de faire réagir en Espagne, où les conséquences du passage de Luis Enrique sur le banc du Barça risquent d'être mises sur le table dans les débats autour du choix de joueur.

La Ligue 1 est aussi représentée dans cette liste avec la présence de Pablo Sarabia, l'ailier du Paris Saint-Germain. Malgré la présence de cadres de cette sélection comme David De Gea, Thiago ou encore Alvaro Morata, l'absence du taulier Sergio Ramos est un véritable séisme en Espagne, où la presse espagnole risque de faire couler énormément d'encre à ce sujet.

