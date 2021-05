L'Equipe, le possible retour de Karim Benzema en équipe de France a Du murmure à l'écho. Annoncé ce mardi dans les colonnes de, le possible retour de Karim Benzema en équipe de France a rapidement trouvé confirmation chez nos confrères du Parisien dans la matinée . Oui, l'attaquant du Real Madrid, qui n'a plus porté le maillot des Bleus depuis maintenant plus de cinq ans et un France-Arménie disputé à Nice, va très probablement être rappelé par Didier Deschamps ce mardi soir lors de l'annonce de la liste des 26 pour l'Euro 2021. Une surprise ? Plutôt un énorme séisme, que confirme d'ailleurs définitivement L'Equipe

Certain du retour de Benzema, le média apporte d'ailleurs un détail qui suscitait la curiosité chez beaucoup : le numéro que portera l'attaquant madrilène. Selon toute vraisemblance, ce sera le numéro 19, celui de ses débuts à l'OL. Comme un clin d'oeil pour le 10 (qu'il a porté avec Lyon et les Bleus) et bien évidemment le 9, floqué sur son maillot madrilène depuis la saison 2010-2011. C'est Djibril Sidibé qui l'avait sur ses épaules du côté de l'équipe de France. Ne l'appelez donc plus "KB9", mais bien "KB19".

