Anglais et Danois ont offert une belle image, juste avant le coup d'envoi de la demi-finale de l'Euro qui les oppose à Wembley. Harry Kane, capitaine de l'équipe d'Angleterre, a offert à son homologue Simon Kjaer un maillot floqué au nom de Christian Eriksen, et dédicacé par tous les Three Lions. Un gigantesque maillot du joueur de l'Inter Milan a aussi été déployé sur la pelouse avant la rencontre.

Euro 2020 Un maître coup franc flottant et Damsgaard avait refroidi Wembley : l'ouverture du score danoise IL Y A 35 MINUTES

"éveillé", avant de se vor poser un défibrillateur miniature quelques jours plus tard. Le milieu est depuis sorti de l'hôpital, sans savoir s'il pourra refouler les terrains. Lors du premier match du Danemark à l'Euro, face à la Finlande, Eriksen s'était écroulé sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque . Sauvé par un massage cardiaque, l'habituel capitaine danois avait été transporté à l'hôpital, avant de se vor poser un défibrillateur miniature quelques jours plus tard. Le milieu est depuis sorti de l'hôpital, sans savoir s'il pourra refouler les terrains.

Euro 2020 Saka seul changement, Grealish sur le banc : les compos d'Angleterre - Danemark IL Y A 2 HEURES