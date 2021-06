La Suisse a presque réussi son pari. En s’imposant contre la Turquie (3-1), la Nati s’est assurée la troisième place du groupe A et reste en course pour la qualification. Mais elle n’a pas su reprendre une meilleure différence de but que le Pays de Galles afin de conclure cette première phase juste derrière l’Italie. Les joueurs de Vladimir Petkovic devront donc attendre les résultats des autres groupes pour savoir s’ils seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Le calvaire de la Turquie touche à sa fin avec une troisième défaite en autant de rencontres.

Tout est allé très vite dans ce match. Après deux premières occasions en faveur des Turcs, dont une superbe parade de Yann Sommer sur une frappe lointaine de Kaan Ayhan (4e), la Suisse a plongé le stade Olympique de Bakou dans la stupeur après une frappe croisée du gauche d’Haris Seferovic qui a trompé Ugurcan Çakir (1-0, 6e). Alors que la Turquie poussait pour revenir, les joueurs de Senol Gunes sont tombés sur un gardien suisse en état de grâce. Mert Müldür a ainsi vu Sommer réaliser trois arrêts exceptionnels (15e, 33e, 44e).

Une défense turque aux abonnés absents

Imprécis devant (19 tirs, 6 cadrés), les coéquipiers de Burak Yilmaz, qui n’a pas su porter son équipe comme il l’a fait avec Lille en fin de saison, ont sombré dans les grandes largeurs derrière. Shaqiri en a profité pour inscrire un doublé d’une belle frappe enroulée du droit (2-0, 26e) et d’une frappe du gauche en première intention sous la transversale (3-1, 68e). Le joueur de Liverpool (29e, 58e), Zuber (49e, 51e), Embolo (52e), Seferovic (61e) ou encore Xhaka, dont le coup franc a frappé le poteau (77e), ont tour à tour fait souffler un vent de panique devant le but de Çakir.

