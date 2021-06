"La mère d'Adrien Rabiot demandait notamment comment Paul Pogba avait pu perdre le ballon qui a entraîné l'égalisation de la Suisse", écrit RMC ce mardi. Ces remarques auraient provoqué une échauffourée entre Véronique Rabiot et "des proches et des membres de la famille" du joueur de Manchester United. La mère d'Adrien Rabiot ne se serait pas arrêtée là : elle aurait ensuite "demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils et de faire en sorte qu'il soit moins arrogant". Ce qui n'a, évidemment, pas plu aux parents du dernier tireur malheureux de la séance de tirs au but.

Euro 2020 De Boer prend déjà la porte IL Y A 3 HEURES

RMC précise que Véronique Rabiot s'en est également prise à des journalistes, et que certaines familles de joueurs ont été "choquées" de son attitude et du timing de ses remarques.

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

Des tensions aussi sur le terrain

"reproché" à Pogba son "erreur", après sa perte de balle précédant le troisième but suisse. Il n'y a cependant pas que dans la tribune bleue que l'ambiance a été électrique ce lundi. D'après L'Equipe, les échanges entre les familles auraient fait suite à des tensions sur le terrain , impliquant notamment Paul Pogba et Adrien Rabiot. Le premier aurait ainsi été la cible des critiques de ses partenaires, et notamment du second : le joueur de la Juventus aurait ainsià Pogba son, après sa perte de balle précédant le troisième but suisse.

Benjamin Pavard, avant Rabiot, aurait également reproché à la Pioche "son positionnement et son déficit de travail", à rebours des consignes défensives données par Didier Deschamps en fin de rencontre. De quoi provoquer une discussion animée entre le sélectionneur et son milieu de terrain avant la prolongation. Décidément, ce huitième de finale à Bucarest a été un fiasco de bout en bout pour les Bleus, et ceux qui les entourent.

Deschamps doit-il rester ? "Si la règle est respectée, il doit quitter les Bleus"

Euro 2020 "Déception immense" pour Benzema : "J'aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps" IL Y A 4 HEURES