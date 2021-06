"Le meilleur compliment que vous puissiez faire à Karim Benzema, c’est que Cristiano Ronaldo était amoureux de lui au Real Madrid". Le meilleur, peut-être, mais pas le seul dans la bouche de José Mourinho. Dans un édito publié vendredi dans le tabloïd anglais "The Sun", l’entraîneur portugais s’est exprimé sur plusieurs buteurs attendus dans cet Euro 2020. De retour en équipe de France, Karim Benzema est en tête de liste. Et le Special One s’est montré particulièrement élogieux à son sujet.

"Karim fait beaucoup pour chaque attaquant qui joue autour de lui. Karim est probablement le seul numéro 9 que je connaisse qui n’est pas égoïste dans son jeu. Sa vision de jeu est incroyable, la façon dont il aime jouer au football, c’est d’évoluer beaucoup de liberté ", a détaillé le technicien portugais, qui a eu Benzema sous ses ordres entre 2010 et 2013 chez les Merengue.

Quand vous imaginez Griezmann et Mbappé jouer avec lui…

Celui qui a fraîchement été nommé entraîneur de l’AS Rome est, comme beaucoup, admiratif devant le potentiel offensif des Bleus, encore plus impressionnant depuis le retour en sélection de l’ancien Lyonnais. "Quand vous regardez l’équipe française et que vous imaginez Antoine Griezmann et Kylian Mbappé jouer avec lui, je pense que ça peut être quelque chose de grand. Mbappé est très, très rapide. Griezmann a une qualité de frappe incroyable et il arrive derrière l’attaquant et entre les lignes. Et Karim, la façon dont il interagit avec les gens, est fantastique".

"Karim Benzema fera ressortir le meilleur de Kylian Mbappé, comme il l’a fait à Madrid avec Cristiano Ronaldo". Rien que ça. De belles promesses qui ne demandent qu’à être confirmées. Mais cela passera avant tout Et Mourinho d’ajouter :. Rien que ça. De belles promesses qui ne demandent qu’à être confirmées. Mais cela passera avant tout par un total rétablissement de l’attaquant tricolore , sorti blessé contre la Bulgarie, mardi, après avoir reçu une béquille.

