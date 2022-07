De notre envoyé spécial à Rotherham,

Elles y sont. Depuis le début de cet Euro, et a fortiori depuis l'élimination en quarts du Mondial 2019, les Bleues avaient coché cette date au calendrier. C'est ici, à Rotherham, dans un New York Stadium qu'elles connaissent désormais parfaitement que les joueuses de Corinne Diacre vont tenter de vaincre le signe indien et de réussir, enfin, à se qualifier en demi-finale d'une grande compétition. Voilà 10 ans qu'on ne trouve aucun signe d'elles dans ces tableaux relevés.

On a connaissance du passé

On a la même détermination que pendant nos précédents matches, a répondu Wendie Renard. On a envie collectivement de continuer l'aventure". Dans l'affaire, Alors, forcément, ces derniers jours, il n'a été question que de cela. Les Bleues vont-elles enfin le faire ? ", a répondu Wendie Renard.". Dans l'affaire, c'est Corinne Diacre qui joue sans doute le plus gros . Après son échec de 2019, après les critiques publiques, après ses choix forts, son aventure à la tête des Bleues se joue en partie samedi.

"Je vous l'ai déjà dit, mon cas personnel importe peu, a-t-elle cependant avancé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'équipe va se comporter. On a envie ensemble de bien vivre cette compétition. On regarde vers l'avant, on a connaissance du passé, bien évidemment, mais toutes les joueuses n'ont pas vécu ces dix dernières années". Relancée sur le sujet, elle s'est évertuée à cantonner l'enjeu au rectangle vert plutôt qu'aux négociations de coulisses, déjà bien avancées selon Noël Le Graët.

Les Pays-Bas favorites ?

"Est-ce que c'est le match le plus important de ma carrière de sélectionneure ? Non. J'espère qu'il y en aura d'autres à venir", a-t-elle simplement lâché. Face aux Pays-Bas, les Bleues auront un peu plus qu'une carte à jouer mais Corinne Diacre a préféré laisser le statut encombrant de favorite à ses rivales. "Les Pays-Bas sont tenantes du titre, a-t-elle expliqué. S'il doit y avoir un favori, c'est plutôt elles. On n'arrête pas de nous répéter qu'on n'arrive pas à passer les quarts de finale donc je doute que l'on soit favori demain".

C'est finalement Wendie Renard qui a été la plus prolixe au moment d'évoquer tous ces échecs, en forme de cauchemars à exorciser. Passer ces quarts, "c'est l'objectif mais ce n'est pas une fin en soi de passer les quarts de finale", a estimé la capitaine des Bleues. C'est finalement à elle qu'est revenu le mot de la fin : "Je suis une compétitrice. Le passé fait partie de mon histoire mais aussi de l'histoire de l'équipe de France. C'est ensemble qu'on ira changer cette histoire". Rendez-vous samedi pour la réponse à la question qui se répète depuis désormais 10 ans…

