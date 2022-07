De notre envoyé spécial à Ashby-de-la-Zouch.

Elle s'en est voulu au point de crier très fort sa frustration. Vendredi, lors de l'entraînement au lendemain de la victoire face à la Belgique, Melvine Malard a fini la séance par une session finition aux côtés de certaines partenaires n'ayant pas débuté de match dans cet Euro. Alors qu'elle s'était montrée plutôt adroite face au but, une de ses reprises s'est envolée dans un siège d'Ashby-de-la-Zouch, entraînant sa réaction sonore. Pas un hasard tant les choix que doit désormais faire Corinne Diacre pourraient ne se jouer qu'à des détails.

Car le forfait de Marie-Antoinette Katoto pour le reste de la compétition redistribue totalement les cartes offensives des Bleues. Sans leur buteuse star, point de fixation exceptionnel et finisseuse hors-pair, l'affaire est bien différente. Par son profil unique et son talent rare, "MAK9" est irremplaçable. Et pourtant, il va falloir trouver une solution. Voici les options qui s'offrent à Corinne Diacre.

Ouleymata Sarr

26 ans

19 sélections

5 buts

Temps de jeu dans cet Euro : 103

C'est elle qui a eu la lourde tâche de remplacer, au pied levé, Katoto jeudi. Non sans mal avec un match plein d'efforts mais également d'imprécisions dans le dernier geste. L'attaquante du PFC, portée disparue chez les Bleus pendant un an et demi à cause d'une grave blessure, semble être l'option la plus naturelle dans l'esprit de Corinne Diacre. Malgré sa taille (1,75m), son jeu en pivot n'est pas encore le plus précis et c'est davantage dans la profondeur qu'elle exprime ses qualités.

Sa bonne préparation, ponctuée d'un doublé face au Cameroun (4-0), plaide en sa faveur, mais son déchet dans le dernier geste jeudi pourrait peser. "Elle s'est battue, elle a eu des occasions, elle a manqué de justesse mais ce n'est pas préjudiciable pour l'équipe. Je trouve qu'elle a fait une bonne entrée. Elle y a mis du cœur, pour nous c'est important", l'a défendu Corinne Diacre en conférence de presse.

Ni au PSG ni à l'OL, elle n'a cependant aucun automatisme développé au quotidien avec Kadidiatou Diani ou Delphine Cascarino. "La blessure de Marie ne change pas grand-chose pour moi, a-t-elle expliqué vendredi. Dans tous les cas, j'étais prête. Il faut être prête à chaque match".

Ouleymata Sarr en plein débordement contre la Belgique Crédit: Getty Images

Melvine Malard

22 ans

15 sélections

4 buts

Temps de jeu dans cet Euro : 39 minutes

La supersub des Bleues peut-elle devenir titulaire ? Sa saison à Lyon, où son association avec Selma Bacha à gauche a mis au supplice toutes les défenses européennes, a permis de mesurer à quel point son jeu avait mûri. Décisive, impactante et collective, Malard dispose d'un gabarit à même de faire des dégâts dans la profondeur.

Dans cet Euro, c'est à gauche qu'elle est rentrée face à l'Italie, position qu'elle occupe à l'OL. Mais c'est une polyvalente qui a déjà fait ses preuves dans l'axe. "Pour l’Euro U19, je n’ai jouée qu’attaquante de pointe, j’ai fini meilleure buteuse", nous expliquait-elle avant le début de la compétition. Et en l'absence d'Ada Hegerberg, elle a aussi occupé la fonction à Lyon.

Cette saison, elle pèse 17 buts en 35 matches, preuve qu'elle a la gâchette facile. Buteuse face au Cameroun en préparation (4-0), elle avait débuté… sur l'aile droite. Quand on vous dit qu'elle est polyvalente.

Kadidiatou Diani

26 ans

73 sélections

19 buts

Temps de jeu dans cet Euro : 143 minutes

Diani dans l'axe ? Un sacrilège, sans doute, tant les différences faites par la Parisienne sur son aile droite ressemblent à des armes trop létales pour s'en séparer. Et pourtant, ce ne serait pas forcément une nouveauté. Au début de son mandat, Corinne Diacre avait ainsi testé la formule, notamment lors d'un succès de prestige face aux USA en janvier 2019 avec un doublé de l'attaquante.

Avec ses appuis de feu, sa "puissance" qu'elle estimait être son gros point fort et son goût de la profondeur, Diani peut être une avant-centre de choix si les matches offrent des espaces dans les défenses adverses. A l'inverse, face à des blocs bas, son jeu dos au but semble trop limité pour devenir une vraie arme.

Un élément peut cependant faire pencher le choix de Diacre : Diani dans l'axe, c'est la possibilité d'aligner Cascarino sur son aile droite habituelle . Histoire de déplacer le problème sur le côté gauche ?

Kadidiatou Diani face à la Belgique Crédit: Imago

Clara Matéo

24 ans

13 sélections

2 buts

Temps de jeu dans cet Euro : 66 minutes

Peut-être l'option la plus fantaisiste à l'heure actuelle mais Clara Matéo sait faire tellement de choses sur un terrain qu'il ne faut rien écarter. Attaquante de formation, la joueuse du PFC a gardé ce goût du but comme en atteste sa saison (12 réalisations). Très précise techniquement, intéressante face à la Belgique, elle ressemble davantage à une N°10 qu'une N°9.

Mais l'absence de Katoto peut pousser éventuellement Diacre à asseoir un peu plus la domination tricolore au milieu. Dans un rôle de faux neuf, Matéo pourrait libérer l'espace dans son dos pour les fusées Cascarino et Diani. Pas le plus probable mais pas forcément le moins sexy.

Avec Vincent ROUSSEL

