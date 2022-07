24 000 euros chacune en cas de victoire. Et un effort supplémentaire de la part de la FFF pour faire monter le tout à 60 000 si les Bleues soulèvent le trophée à Wembley ? Voici les primes que pourraient gagner les joueuses de l'équipe de France lors de l'Euro qui se déroule en Angleterre lors du mois de juillet. Si les sommes sont très éloignées de ce que les Bleus avaient touché pour leur élimination (143 000 euros), l'écart au niveau des salaires en clubs est encore plus parlant.

Deux joueuses émergent ensuite selon les estimations de L'Equipe en mars dernier : Kadidiatou Diani (PSG) et Wendy Renard (OL) à 37 000 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les joueuses de l'OL Delphine Cascarino (30 000 euros) et Griedge Mbock (28 000 euros) et celle du PSG Grace Geyoro (26 000 euros). En dehors des deux mastodontes OL et PSG, Eve Perisset touchait 8 500 euros par mois à Bordeaux avant de rejoindre Chelsea et la riche Premier League